Dijital eğitim deneyimleri paylaşıldı

Bahçeşehir Koleji, 'Dünyada ve Türkiye'de Güncel Gelişmeler Işığında 2023'e Doğru Dijital Eğitim Çalıştayı'nda dijital eğitime dair deneyimlerini ve bilgi birikimini, eğitim camiasıyla paylaştı.

Bahçeşehir Koleji, 'Dünyada ve Türkiye'de Güncel Gelişmeler Işığında 2023'e Doğru Dijital Eğitim Çalıştayı'nda dijital eğitime dair deneyimlerini ve bilgi birikimini, eğitim camiasıyla paylaştı.

22-24 Ocak tarihleri arasında Türk Eğitim-SEN ve SODİMER iş birliğinde ve UNICEF Türkiye desteğiyle gerçekleştirilen 'Dünyada ve Türkiye'de Güncel Gelişmeler Işığında 2023'e Doğru Dijital Eğitim Çalıştayı'nda, Bahçeşehir Koleji dijital eğitime dair deneyim ve bilgi birikimini, eğitim camiasıyla paylaştı. Çalıştayda 'Dijital Eğitimde Materyal Geliştirme' oturumu, Bahçeşehir Kolejinin görüntülü görüşme platformu SeeMeet üzerinden gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran'ın katılımıyla gerçekleşen çalıştayda, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, kolejin genel müdür yardımcıları Dr. Özge Aslan ve Hale Güneş de konuşma yaptı. Oturumu, BK Mobil Kurucu Ortağı İsrafil Dilmeç yönetti. Çalıştaya, 40 üniversiteden 100'e yakın akademisyen katıldı.

7 BAŞLIK KONUŞULDU

Çalıştayda, 'Dijital Eğitimin Felsefesi ve Sosyolojisi, Dijital Eğitim ve Öğretim Programları, Dijital Eğitimin Yönetimi, Dijital Eğitim ve Öğretmen Yetiştirme, Dijital Eğitimde Materyal Geliştirme, Dijital Eğitimde Yapay Zeka ve Etik, Dijital Eğitim ve Öğretmen – Ebeveyn – Öğrenci Psikolojisi' başlıkları tartışıldı.

DİJİTAL EĞİTİMİN GELECEĞİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ SONUÇLAR GETİRECEK

Yapılan çalışmaların, dijital eğitimin mevcut durumuna ve geleceğine ilişkin tespit ve önerilerin hazırlanması için önemli sonuçlar getireceğini söyleyen SODIMER Başkanı ve Çalıştay Koordinatörü Prof. Dr. Levent Eraslan, çalıştay hakkındaki değerlendirmelerinde şunları söyledi:

"SODİMER ve Tu¨rk Eğitim-Sen iş birliği ile gerçekleştirilen Dijital Eğitim Çalıştayı, dijital eğitim su¨reçleri ile ilgili tüm konuların çeşitli temalar altında incelenmesini, tartışılmasını, gerekli çözüm yollarının bulunmasını sağlayarak dijital eğitimin kalitesini ve etkililiği artırmayı amaçlıyor. Çalıştayda her biri alanında uzman kişilerce dijital eğitimin mevcut süreci ve eğitimin geleceği üzerine incelemeler ve analizler gerçekleştirildi. Ülkemizde bir ilk olma niteliği taşıyan çalıştayın, Tu¨rk eğitim sistemine çok değerli katkılar sunması beklenmektedir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı