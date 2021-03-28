"Dijital Eczacılık Zirvesi-2021" çevrimiçi yapıldı

"Dijital Eczacılık Zirvesi-2021", 25-27 Mart'ta çevrimiçi yapıldı.

"Dijital Eczacılık Zirvesi-2021", 25-27 Mart'ta çevrimiçi yapıldı.

İzmir Eczacı Odası ve Eczacının Sesi e-Gazete iş birliğiyle yapılan zirvenin yayını, özel bir yazılımla gerçekleştirildi.

Yaklaşık 12 bin kayıtlı katılımcının bulunduğu zirvede, toplam 52 oturumda 103 konuşmacı ve oturum başkanı ile 42 saat canlı yayın yapıldı.

Sağlık, ilaç ve eczacılık alanına ilişkin bilimsel oturumların yanında, mesleki ve sosyal oturumların da yer aldığı zirvede, sosyal farkındalık programları, sokak röportajları ve eczacı söyleşileri yapıldı.

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan zirvenin son oturumunda yer alarak ilaç ve eczacılık gündemini değerlendirdi.

Zirve kapsamında yarın aynı platform ve aynı yazılım programı üzerinden sanal satış etkinliği başlayacak. 120'nin üzerinde sektör firmasının eczanelere özel online satışlar gerçekleştireceği etkinlik, 11 Nisan'a kadar devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun