Dijital E3 2020'nin de İptal Edildiği Duyuruldu
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Dijital E3 2020'nin de İptal Edildiği Duyuruldu

ESA tarafından yapılan yeni duyuruya bağlı olarak bu yılın E3 fuarını tamamıyla unutabiliriz. E3 2020 dijital olarak da düzenlenmeyecek.

08.04.2020 11:51 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:51
Dijital E3 2020'nin de İptal Edildiği Duyuruldu

ESA tarafından yapılan yeni duyuruya bağlı olarak bu yılın E3 fuarını tamamıyla unutabiliriz. E3 2020 dijital olarak da düzenlenmeyecek.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz Mart ayı içerisinde, COVID-19 yayılmaya devam etmesi nedeniyle E3 2020 iptal edilmişti. Yapılan duyuruda, alınan iptal kararı sonrasında, yeni duyuruları ve güncel haberleri oyunculara çevrimiçi deneyim ile ulaştırmanın yollarını araştırmaya başladıklarından da bahsedilmişti.

Geçtiğimiz günlerde de Virtual Economy Podcast'ten Mike Futter, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile ESA'nın dijital etkinlik için yayıncıların desteğini kazanmak adına son bir çaba sarf ettiğini ama başarılı olamadığını bildirmişti. Hatta bunun dört farklı bağımsız kaynak da bu gelişmeyi onaylamış olduğunu ve beklenen duyurunun da bu hafta içerisinde yapılacağını öğrenmiştik.

ESA, resmi duyuruyu en nihayetinde gerçekleştirdi. Konu ile ilgili olarak yayınlanan bildiride, "COVID-19 salgınının yarattığı aksaklık nedeniyle, Haziran ayında çevrimiçi E3 2020 etkinliğini gerçekleştiremeyeceğiz. Bunun yerine, önümüzdeki aylarda www.E3expo.com üzerinden de olmak üzere bireysel şirket duyurularının tanıtımını yapmak ve göstermek için katılımcılar ile çalışıyor olacağız. Yeni sunumları ön plana çıkartmak ve seyircilerimizi heyecanlandıracak yeniden hayal edilmiş E3'ü gerçekleştirmek için 2021 yılında sektörü ve topluluğu bir araya getirmek için sabırsızlanıyoruz." yorumunda bulunuldu.

E3 2021 fuarının 15 - 17 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenleneceği söylenmişti ama bu bildiriye bakılırsa, bahsi geçen tarihler henüz ESA tarafından onaylanmış değil. Onaylanıp onaylanmayacağınız cevabını almak için de bir süre beklememiz gerekecekmiş gibi görünüyor.

Kaynak: Tamindir

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