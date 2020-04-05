Dijital E3 2020 de İptal Edilmiş Olabilir
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Teknoloji ›› Dijital E3 2020 de İptal Edilmiş Olabilir - Haber
Teknoloji

Dijital E3 2020 de İptal Edilmiş Olabilir

Bu sene, COVID-19 salgını dünya genelindeki bütün sektörleri vurdu ve etkileri de artmaya devam ediyor. Oyun sektöründe ise oyun fuarları ve etkinlikleri ya iptal ediliyor ya da çevrimiçi olarak düzenlenmelerine karar veriliyor.

05.04.2020 14:51 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:51
Dijital E3 2020 de İptal Edilmiş Olabilir

Bu sene, COVID-19 salgını dünya genelindeki bütün sektörleri vurdu ve etkileri de artmaya devam ediyor. Oyun sektöründe ise oyun fuarları ve etkinlikleri ya iptal ediliyor ya da çevrimiçi olarak düzenlenmelerine karar veriliyor. E3 2020 de iptal edilen ve dijital bir şekilde düzenlenmesi beklenen bir fuardı ama görünen o ki bu da hayal oldu.

Hatırlayacağınız üzere ESA, geçtiğimiz Mart ayı içerisinde COVID-19 yayılmaya devam etmesi nedeniyle E3 2020 fuarının iptal edilmesine karar vermek zorunda kalmıştı. Yapılan duyuruda, alınan iptal kararı sonrasında, yeni duyuruları ve güncel haberleri oyunculara çevrimiçi deneyim ile ulaştırmanın yollarını araştırmaya başladıklarından da bahsedilmişti.

Ancak görünen o ki bu araştırmalar herhangi bir sonuç vermemiş. Virtual Economy Podcast'ten Mike Futter, dijital E3 2020 şovu için girişimler başarısızlıkla sonuçlanmış. Dört farklı bağımsız kaynak da bu gelişmeyi onaylamış ve resmi duyurunun da önümüzdeki hafta içerisinde yapılması planlanıyormuş.

More on the E3 story. The ESA apparently tried a last ditch effort to woo publishers. It apparently pitched them a couple weeks ago and was shot down. The pitch proposed partnering with a variety. of people. But there's something veeeeeery interesting about the pitch.

— Mike Futter (@Futterish) April 4, 2020

Ancak yine de dolaylı yoldan bir E3 2020 haftası geçireceğimize şüphe yok. Hatırlayacağınız üzere bahsi geçen geleneksel formatın iptal kararından sonra, Nintendo, Sony, Microsoft ve Ubisoft dahil birçok önemli geliştirici ve yayıncı, kendi çevrimiçi sunumları gerçekleştireceklerinin duyurusunu yapmışlardı. Tek fark ise, bu sunumları E3 2020 çatısı altında gerçekleştirilmeyecek oluşu. Bu da haliyle bir E3 fuarının sorgulanmasına neden oluyor. Sizin de gördüğünüz gibi büyük yayıncılar, bünyelerindeki oyunları pazarlamak için kendi sunumlarını bağımsız olarak gerçekleştirebiliyorlar. Muhtemelen bu yüzden dijital E3 2020 konusunda mutlu sona ulaşılamadı. ESA resmi duyuruyu yaptığında, daha fazla şey öğreneceğimize şüphe yok.

E3 2021 tarihleri duyuruldu!

E3 2020 iptal edildi ama ESA önümüzdeki sene E3 2021 ile yola devam etmeyi düşünüyor. Organizatör tarafından ortaklar ile yapılan duyuruya göre, gelecek senenin fuarı 15 - 17 Haziran 2021 tarihleri arasında ve yine Los Angeles Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Dahası ise, bu fuarın yeni bir soluk getirmesi planlanıyor. Ne var ki şimdilik herhangi bir detay sunulmuş değil.

Kaynak: Tamindir

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz Haber
Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz
'Koronanın tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı Haber
'Koronanın tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi Haber
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında 'Pes' dedirten görüntü Haber
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında "Pes" dedirten görüntü
Trabzon'un yengesinin bikinili fotoğrafı nefes kesti Haber
Trabzon'un yengesinin bikinili fotoğrafı nefes kesti
Salgında işçi çıkarmama kararı alan firmadan itiraf: 300 aracımız kaldı Haber
Salgında işçi çıkarmama kararı alan firmadan itiraf: 300 aracımız kaldı
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç
Yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kızın röportajı pahalıya patladı: 3 bin lira ceza
Yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kızın röportajı pahalıya patladı: 3 bin lira ceza
Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı
Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı
Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı
Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı
Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla
Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla
Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor
Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma şansımız olmaz
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma...
Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Kendimi gayet iyi hissediyorum
Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Kendimi gayet iyi hissediyorum
Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan için evden katılınacak program hazırlıyor
Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan için evden katılınacak program hazırlıyor
Dorukhan Toköz'den sözleşme için yeni açıklama: Sahalara dönünce her şey konuşulur, halledilir
Dorukhan Toköz'den sözleşme için yeni açıklama: Sahalara dönünce her şey konuşulur, halledilir
İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü
İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Ada ülkesi Nauru, ön plana çıkıyor
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Ada ülkesi Nauru, ön plana çıkıyor
84 yaşında koronavirüsü yenen İzmirli amca, alkışlarla taburcu edildi
84 yaşında koronavirüsü yenen İzmirli amca, alkışlarla taburcu edildi
Beşiktaş'ta 5 futbolcu, koronavirüs krizi sonrası maaş indirimini kabul etmedi
Beşiktaş'ta 5 futbolcu, koronavirüs krizi sonrası maaş indirimini kabul etmedi
Baraj sularının çekilmesiyle ortaya çıkan tarihi köy, bölge halkını duygulandırdı
Baraj sularının çekilmesiyle ortaya çıkan tarihi köy, bölge halkını duygulandırdı
Donk, gelen tekliflerin hepsini reddetti! G.Saray, ikinci kaptanlığı verecek
Donk, gelen tekliflerin hepsini reddetti! G.Saray, ikinci kaptanlığı verecek
Ünlü boksör Anthony Yarde, koronavirüsten 2 gün arayla babasını ve babaannesini kaybetti
Ünlü boksör Anthony Yarde, koronavirüsten 2 gün arayla babasını ve babaannesini kaybetti
Koronavirüs vakasının görülmediği Tacikistan'da futbol maçları başlıyor
Koronavirüs vakasının görülmediği Tacikistan'da futbol maçları başlıyor
Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 15 milyon TL destek
Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 15 milyon TL destek
Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı
Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı
Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor
Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor
Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı
Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Engin Altay Cahit Özkan Süleyman Soylu İçişleri Bakanı
Magazin Seda Sayan Ebru Polat Ebru Yaşar İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Rüştü Reçber Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Polis Wuhan Avrupa Futbolcu
Şu an buradasınız: Dijital E3 2020 de İptal Edilmiş Olabilir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2020 15:42:14. #1.14#
title