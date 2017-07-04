Dijital Dünyaya Açılan Kapı

Hiç olmadığı kadar birbiriyle bağlantılı bir dünyada, iş dünyası kullanıcıları iş yerinde üretken kalabilmek için gereksinim duydukları çok sayıda dijital cihazı bağlayabilmek için akıllı, kolay yolları seviyorlar. Lider teknoloji şirketi ve Philips monitörlerinin marka lisans ortağı MMD tarafından piyasaya sunulan 24 inçlik bu ekran, yeni bir USB kenetleme istasyonlu monitör. Sınırlı bağlantıya sahip ultra-book tarzı cihazlar, esnek iş yerleri ve dinamik kullanıcılar için özellikle uygun olan bu ekran, görüntüyü ve sesi iletir ve İnternete ya da İntranete bağlanır – üstelik bunların hepsini tek bir SuperSpeed USB kablosu ile yapar. Ayrıca üç adet USB 3.0 portu ile bağlanan bir USB aygıtı sayesinde de monitöre bağlı bütün çevre birimlerine erişim sağlar.



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MMD Philips monitörleri Avrupa Ürün Müdürü Artem Khomenko, USB kenetlemenin niçin bu kadar gerekli olduğunu açıklıyor: "PC'ler, dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve tabletler gibi dijital medya platformlarının giderek artan bir biçimde yakınsama geçirdiğini görmekteyiz. Mobil bağlantının önemi de giderek artıyor. Çoğu profesyonel kullanıcı için ise, ekran artık bir dizi farklı cihazdan içerik yürütülen tek bir platform haline geldi. Bu yeni ekranın muhteşem bağlantısı ise işte bütün bu ihtiyaçlara yanıt veriyor."



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Dahili USB 3.0 aygıtı ve Etherneti sayesinde, yenilikçi 241B7QUPEB B ürün grubu ekranı, kullanıcıların diz üstü bilgisayarlarını bağlamalarını ve içeriği zahmetsizce daha fazla alana sahip bir ekrana transfer edebilmelerini sağlıyor.



Standart boydaki bir klavye, fare, harici HDD, kamera ve USB sürücüsü gibi çevre birimleri de ekranın USB aygıtına bağlanabilir. Bu, özellikle az sayıda bağlantı noktası olan ultra ince diz üstü bilgisayarlar için kullanışlıdır. Ancak tüketicilerin bağlaması gerekmeyecek çevre birimlerinden biri hoparlörler: Çünkü ekranın kendisinde, kusursuz ses reprodüksiyonu için iki adet dahili stereo hoparlör bulunuyor.



Profesyoneller için görüntüleme kalitesi



Ekranın kolay bağlantısına müthiş görüntüleme kalitesi, Full HD (1920 x 1080) çözünürlük ve içeriği net ve keskin bir biçimde üretmek için doğru renkler de eşlik ediyor. İleri IPS teknolojisi sayesinde ise bu ekran canlı renklere sahip canlı görüntüleri ve muhteşem görüntüleme açılarını garantiliyor.



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Esenliğe kendini adamış



24 inçlik, en yeni B ürün grubu ekran, MMD'nin yalnızca tüketicilerin daha üretken olmalarına yardımcı olmayı amaçlayan ekranlar yapmayı değil, aynı zamanda sağlığa uzun dönemde de yarar sağlama sözünü de perçinliyor. 241B7QUPEB modelinde bulunan Philips LowBlue Modu, zaman içinde görmeyi olumsuz etkileyebilen kısa dalga boyundaki mavi ışığı azaltan akıllı bir yazılım teknolojisi kullanıyor. Ayrıca, bu ekranda ergonomik, ayarlanabilen bir de taban bulunuyor. SmartErgoBase taban, ekranın yüksekliğinin ayarlanmasını, 90 derece rotasyonunu, tam olarak istenen konuma eğilip sağa sola döndürülebilmesini sağlıyor. Böylece masa başında yapılan iş için daha iyi bir vücut duruşu sağlamış oluyor.



Üstelik bu kadar da değil – bu yeni ekran insanların daha uzun süre yorulmamaları için daha fazla özelliğe de sahip. Örneğin ekranda LED arka aydınlatmalı ekranlarda daha rahat görüntülemeyi sağlayan parlaklığı düzenleyip titreşimi azaltan bir çözüm olan Flicker-free teknolojisi bulunuyor. Philips'e özel lider SmartImage teknolojisi ise ekrandaki içeriği analiz edip dinamik bir biçimde görüntülerin ve videoların kontrastını, renk doygunluğunu ve keskinliğini optimize ederek üst düzey bir ekran performansı sunuyor.



Philips'in B ürün grubu 241B7QUPEB ekranı, 299 USD tavsiye edilen perakende fiyatından piyasaya çıktı.



Teknik özellikler













Özellik







Philips 241B7QUPEB B-line ekranı











LCD panel tipi







IPS teknolojisi







Arka aydınlatma teknolojisi







W-LED







Panel ölçüsü







23.8 inç / 60.5 cm







Görüntü oranı







16: 9







Optimum çözünürlük







1920 x 1080 @ 60Hz







Etkili görüntüleme alanı







527 x 296.5 mm







Görüntüleme açısı







178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10







Parlaklık







250 cd/m²







Renk sayısı







16.7 million







Renk gamı







99% sRGB







SmartContrast







20,000,000: 1







USB Bağlantıları







• USB: USB 3.0 x 3



• Sinyal Girişi: USB 3.0 upstream (PC'ye giriş)



• Ses Girişi/Çıkışı: USB üzerinden



• RJ45: USB üzerinden



• Mikrofon Girişi : USB üzerinden



• Kulaklık Çıkışı: USB üzerinden







Bağlantılar







• Sinyal Girişi: VGA (Analog), USB 3.0 upstream (PC'ye giriş)



• Sync Girişi: Ayrı Sync, Sync yeşil







Kullanım Kolaylığı







• Dahili Hoparlörler: 2 W x 2



• SmartImage, Giriş, PowerSensor, Menu, Güç Açma/Kapama



• Kensington kilidi, VESA montajı (100 x 100 mm)



• Tak & Çalıştır Uyumluluğu: DDC/CI (sadece VGA), Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7







Ayak







• Yükseklik Ayarı: 150 mm



• Pivot: 90 derece



• Sağa/Sola Dönme: -175/175 derece



• Eğme: -5/30 derece







Sürdürülebilirlik







• Çevre ve enerji: EnergyStar 7.0, PowerSensor, EPEAT Gold, TCO edge, RoHS



• Geri dönüşümlü ambalaj malzemesi: 100 %



• Tüketici sonrası dönüştürülmüş plastik: 85%



• Kullanılan materyaller: PVC / BFR'siz kasa, Kurşunsuz, Cıvasız







Yasal uygunluk ve standartlar







Düzenleyici Makam Onayları: CE İşareti, FCC B Sınıfı, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TCO edge, TUV Ergo, TUV/GS, EPA, WEEE, UKRAINIAN, ICES-003, SASO, KUCAS







Kabin







• Ön çerçeve, arka gövde ve ayak: Siyah



• Yüzey: Dokulu







Kutu İçeriği







• Ayaklı Monitör



• Kablolar: D-Sub kablosu, USB kablosu, Güç kablosu



• Kullanım kılavuzu



