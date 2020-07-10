Dijital dünyanın yeni yükseleni: Podcast Sofistike bireysel içerik üretim mecrası podcast'ler, pandemi sonrasında kurumsal dünyanın da gözbebeği olma yolunda hızla ilerliyor.

Medialogy CEO'su Emrah Pamuk, eğitim seviyesi ve satın alma gücü yüksek kitlelere erişim olanağı veren podcast'ler hakkında güncel bilgileri paylaştı.

COVID-19 salgını ile görüntülü görüşmeler en önemli iletişim kanallarından biri haline gelirken, dünyanın dört bir yanında evde kalan insanların içerik tüketimleri de ciddi biçimde arttı. Öyle ki, Netflix, YouTube, hatta Sony PlayStation gibi online içerik kanalları bant genişliği tüketimini dengeleyebilmek için yayın kalitelerinde geçici ve bölgesel düşüşler yaptılar. İçerik tüketimindeki bu hızlı büyüme, bir zamanlar sesli blogging olarak bilinen, ancak son yıllarda sağlıklı bir ivme kazanan podcast'lere de yaradı.

2000'li yılların ortalarında podcast adını alan bu mecra, birbirini izleyen sesli yayınlardan oluşuyor. Bir podcast, tıpkı bir radyo yayını gibi sadece dinlenebiliyor, ancak bölümler genellikle canlı değil, önceden kayıt edilmiş oluyor. Podcast'lere günümüzün popüler streaming uygulamaları Spotify, Deezer, Apple Music gibi kanallardan ulaşılabildiği gibi, podcast'e özel platformlar ve hatta aslında bir video platformu olan YouTube dahi bu yayınları bolca barındırıyor.

Kaynak: Bültenler