"Dijital Dünyanın Enleri" sahiplerini buldu! Haberler.com yılın en iyi haber sitesi seçildi

Bu yıl 9.'su düzenlenen "Dijital Dünyanın Enleri" ödül töreni sektörün önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleşti. 1,5 milyon kişinin internet üzerinden kullandığı oylarla belirlenen ödüller sahiplerini buldu.

Dijital Dünyanın Enleri ödül töreni, model Özge Ulusoy ve spiker Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla İstanbul'da bir otelde gerçekleşti.

"BU ÖDÜLÜN ARKASINDA BÜYÜK BİR EKİP ÇALIŞMASI VAR"

Yıldızlar geçidinin yaşandığı gecede Yılın En İyi Haber Sitesi ödülü, 7 gün 24 saat sıcak haber servisi yapan Haberler.com'un oldu. Ödülü alan Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur, "Bu ödülün arkasında büyük bir ekip çalışması var. Bütün ekibime çok teşekkür ederim" dedi.

Yılın En İyi Haber Sitesi Haberler.com

Yılın En İyi Haber Ajansı Ödülü DHA'nın olurken; CNN Türk Muhabiri Fulya Öztürk Yılın En İyi Muhabiri, Kanal D'den Merve Dinçkol Yılın En İyi Kadın Ana Haber Spikeri ödülüne layık görüldü.