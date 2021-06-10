Dijital Dünyanın En'leri ödülü 34 yıldır hizmet veren Lob'In Turkey'in oldu

34 yıldır hizmet veren Lob'In Turkey, Türkiye'nin ilk tescilli dijital dergisi Evos Angels tarafından düzenlenen 9.Dijital Dünyanın En'leri töreninde ödüle layık görüldü.

Lob'in Turkey, Türkiye'nin ilk tüketici dergisi ile tüketicinin bilinçlenmesi, tüketici haklarının yaygınlaştırılması ve kalitenin yükseltilmesi için Fahri Ustaoğlu başkanlığında, yurt içi ve yurt dışında yıllardır faaliyet yürütüyor.

Türkiye'nin ilk tescilli dijital dergisi Evos Angels tarafından Shangri La Hotel'de düzenlenen 9.Dijital Dünyanın En'leri Ödülleri töreninde Türkiye'nin tanıtımına katkılarından dolayı 34 yıldır hizmet veren Lob'In Turkey, ödüle layık görüldü. Ödülü Lob'In Turkey adına, Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Ustaoğlu ve Lob'ın Turkey Yönetim Kurulu Üyesi Fehim Ustaoğlu aldı.

"TÜKETİCİ HAKLARININ ÇIKMASINA BİZ ÖN AYAK OLDUK"

Ödüle layık görülen Fahri Ustaoğlu , "Türkiye'deki tüketici hakları kanunun çıkmasına biz ön ayak olduk. Bu konu ile ilgili çok ciddi çalışmalar yaptık. Tüketicilerin sorunlarını bildirebileceği hiç bir makam yokken tüketici dergisi olarak Türkiye'nin her yerinden şikayetler alıyorduk. Aldığımız bu şikayetleri değerlendirip firmalara aktarma görevi üstlendik." dedi.

"MARİFET İLTİFATA TABİDİR"

Fehim Ustaoğlu ise "Marifet iltifata tabidir. Yeni bir ödül almanın heyecan ve sevincini yaşıyorum. Bizleri bu ödüle layık gören herkese teşekkür ederiz. Türkiye markasının yurt dışında itibarını yükseltmek için elliye yakın ülkede konferanslar düzenleyen Lob'In Turkey önümüzdeki günlerde KKTC'de Kıbrıs Turizm Kalite Zirvesi için hazırlıklar yapıyor" diyerek, nitelikli ürün ve hizmet üreten marka yöneticilerini Kıbrıs'a davet etti.