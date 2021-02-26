Dijital dünyada herkesin akıllı asistanı hazır
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Dijital dünyada herkesin akıllı asistanı hazır

26.02.2021 09:15 | Son Güncelleme: 26.02.2021 09:15
Dijital dünyada herkesin akıllı asistanı hazır

imza ve onay süreçlerini hızlı ve yasal geçerli şekilde gerçekleştirmek için çözüm arayanların ihtiyaçlarını LetSign platformu karşılıyor.

E-imza ve onay süreçlerini hızlı ve yasal geçerli şekilde gerçekleştirmek için çözüm arayanların ihtiyaçlarını LetSign platformu karşılıyor.

E-Güven açıklamasına göre, imzalama işlemlerini kısa bir sürede bitirme olanağı sunan LetSign'daki, LetAssistant ve LetsChat, kullanıcılara belge üzerinde karşılıklı yazışma ve süreç takibi desteği sağlıyor.

LetSign, dokümanlar üzerinde karşılıklı yorum yapabilmesine de olanak tanıyor. Doküman üzerinde çalışan kullanıcılar LetsChat özelliği sayesinde görüşlerini dijital ortamda birbirlerine aktarabiliyor. LetAssistant ise iş akış dosyalarını takip ediyor, hatırlatmaları yapıyor ve süreç raporu sunuyor.

Mekandan bağımsız çalışmanın önem kazandığı dijital çağda, LetSign Ekspres, karşılıklı imza gerektiren işlerde, mobil çalışanlar için de hız ve konfor sunuyor. İmzası talep edilen kişinin üye olma zorunluluğu bulunmuyor. Böylece ilgili kişi platforma üye olmadan dokümanı inceleyebiliyor, Letchat ile görüşlerini aktarıp imzalayabiliyor.

LetSign Profesyonel ise birden çok imzalama sürecine sahip şirketler için geliştirilmiş, kurumun ihtiyacına göre seçebileceği paketlerden oluşuyor. LetSign Profesyonel, imza döngüsüne giren tüm dokümanların imzacılar ve parafçılar arasında iletimini, imzalanmasını ya da onaylanmasını sağlıyor. Çalışanların vekil imzacı belirleme, sıralı ya da paralel imza seçimi yapabilme ve dip not ekleme gibi ihtiyaçlarını da karşılayan LetSign Profesyonel modülü, kendini sürekli geliştiren bir yapıya sahip.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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