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Dijital Dünya Satranç Turnuvaları başlıyor

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından Evde Kal 15 Yaş ve Altı Online Yıldırım Satranç Turnuvası, 2-6 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek.

27.03.2020 16:53 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:53
Dijital Dünya Satranç Turnuvaları başlıyor

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından Evde Kal 15 Yaş ve Altı Online Yıldırım Satranç Turnuvası, 2-6 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek. 3 kategoride 3+2 zaman temposunda gerçekleştirilecek olan turnuvanın her kategorisinde 150 sporcu kontenjanı olacak.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), "Evde Satranç Var" kampanyasının ardından şimdi de sporcuları dijital dünyada turnuva heyecanında buluşturmaya hazırlanıyor.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle çok sayıda turnuvanın iptal edilmesi, eğitimin uzaktan eğitimle devam etmesi üzerine satranç sporunu dijital platformlara taşımak için hazırlıklarını tamamlayan TSF, 7'den 70'e tüm sporcuları online turnuvalara davet ediyor. Aynı zamanda TSF tarafından "Evde Kal, Satrançla Kal" kampanyası kapsamında 7-8 yaş grubuna özel "Satranç Çalışıyoruz" etkinliği de düzenlenecek. TSF Antrenörler Kurulu tarafından hazırlanan etkinlikte, FM Yasin Emrah Yağız'ın sunumlarıyla, 7-8 yaş çocuklar için çeşitli seviyelere hitaben konular işlenecek, sorular çözülecek ve oyunlar oynanacak.

Lisanslı sporcuların katılacağı Evde Kal 15 Yaş ve Altı Online Yıldırım Satranç Turnuvası ve Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull iş birliğiyle düzenlenecek olan 16 yaş ve üstü lisanslı sporcuların katılım sağlayabileceği ödüllü ve daha farklı bir formatta yapılacak online satranç turnuvaları için geri sayım başladı. TSF ve Red Bull iş birliğiyle 16 yaş ve üstü lisanslı sporcuların katılacağı online turnuvalar için de, duyurular TSF tarafından yapılacak. 


Kaynak: DHA

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