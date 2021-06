Dijital Dünya'nın Enleri Gecesinde By Fırın Markasına Anlamlı Ödül

9'uncu Dijital Dünyanın Enleri Ödülleri sahiplerini buldu. Verilen bilgiye göre 1,5 yıllık halka açık oylamalar sonucunda dijital dünyada en çok takip edilen kişilerin ödül aldığı tören, bu sene de ilklerle doluydu.

Dijital Dünyanın Enleri Ödülleri, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda 1 milyonun üzerinde kişinin internette oylama sonuçları ile sahiplerini buldu. dijitaldunyaninenleri.com üzerinden oylamaların gerçekleştirildiği ödül töreninde Türkiye'nin sektöründe öncülerinden olan firması BY FIRIN, Yılın En İyi Gıda Markası ödülüne layık görüldü. 2007 yılında İş Adamı Murat Shafii tarafından kurulan BY FIRIN, Türkiye'nin tüm illerine özel olarak gönderdiği marka patentli Talkan Kurabiyelerini anlaşmalı olduğu distribütörlerine gıda işletmeciliği konularında özel pazarlama eğitimi sunmaktadır.

Ödül töreninde ödül alan BY FIRIN Yönetim Kurulu Başkanı Murat Shafii ; '' He rzaman By Fırın markası olarak sizlere en iyi üretimi yaparak en kaliteli ürün içerikleri sunmaya özen gösteriyoruz bu anlamlı gecede markamızı en iyi marka seçen tüm halkımıza teşekkür ederim sizlerin güveni ile daha büyük başarılara imza atacağımızdan şüphemiz yoktur.'' diye konuştu

Kaynak: Bültenler