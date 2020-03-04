04.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:04

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, bakanlık olarak en büyük hedeflerinden birinin, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında da kadınların istihdam oranlarını artırmak olduğunu söyledi.

Sayan, Türkiye Bilişim Derneğinin (TBD) öncülüğünde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Konferans Salonu'nda Globalnet tarafından düzenlenen "Dijital Dünya Kadınları Semineri"nde yaptığı konuşmada, "Kadınların istihdam edildiği alanlara bakıldığında, eğitim ve sağlık bilimlerindeki oranın yüzde 60'larda, bilişimde ise yüzde 25'lerde olduğunu görüyoruz." dedi.

Anadolu tarihinin kadının toplumdaki aktif varlığını ispatlar nitelikte olduğunu, kadınların tarımdan ticarete kadar birçok alanda çalışarak üretime katkıda bulunduklarını anlatan Sayan, "Bizim en büyük hedeflerimizden biri, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında da kadınlarımızın istihdam oranlarını artırmak." diye konuştu.

Dünyada da kadınların iş gücünün yüzde 40'ını oluşturduklarını belirten Sayan, "Kadın istihdamının yüzde 1 artması, gayrı safi milli hasılayı 80 milyar dolar artırıyor. Kadının istihdam edilmediği ülkelerde ise ekonomik kayıplar yüzde 30'lara kadar dayanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası arenada çalışkanlıklarıyla bilime, teknolojiye ve yönetime yön veren Türk kadınlarının başarılarının ülke için gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Sayan, şunları kaydetti:

"Einstein ile aynı listede yer alan Prof. Dr. Feryal Özel, teknoloji denince akla gelen Ayşegül İldeniz, yüz naklinin ilk adımlarını atan Doç. Dr. Betül Gözel Ulusal, ABD'nin elektronik çöpünü dönüştüren Nurgül Yavuzer, medikal teknoloji alanında çalışarak pilsiz giyilebilir kalp çipi ve cilt kanserini teşhis eden bir cihaz geliştiren Canan Dağdeviren ve daha pek çok kadının hikayesi, gelecek nesillere örnek teşkil edecek başarı öyküleri olarak karşımıza çıkıyor."

"Kadınlar sosyal yaşamın belirleyici ve tanımlayıcı unsuru"

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ise "Sosyal yaşamın belirleyici ve tanımlayıcı unsuru olan kadınlar, birçok alanda olduğu gibi bilişim sektöründe de başarılı çalışmalara imza atıyor. Sektörde kadın çalışan oranı bugün tahmin edilenin üstünde." dedi.

Karagözoğlu, büyük şirketlerini yöneten kadınların, büyüme, dijitalleşme ve kariyer konusundaki yaklaşımlarına bakıldığında, kadın liderlerin, erkeklere oranla dijital çağa ayak uydurmakta son derece başarılı oldukları ifade etti.

BTK'nin, bilgi ve iletişim teknolojileri dünyasında da kadının varlığını önemsediğini belirten Karagözoğlu, şöyle konuştu:

"BTK Akademi kurulduğundan bu yana, sertifika programları, online eğitimler, seminerler, konferanslar gibi etkinliklerde yaklaşık 9 bin kişiye eğitim verdi. Robotik kodlama, mobil uygulama geliştirme, drone algoritması, siber güvenlik uzmanlığı ve güvenlik testi uzmanlığı gibi alanlarda eğitim alan kadınların sayısı yadsınamayacak kadar fazla. BTK olarak beklentimiz, teknolojinin gittikçe hakim güç olduğu günümüzde, bilişim eğitimlerine dahil olan kadın sayısının artması. Kurum olarak bu konuda onları desteklemeye her zaman hazırız."

TBD Başkanı Rahmi Aktepe de "2023 hedeflerinin tutturulabilmesi için kadınların yüksek teknoloji üretimine katılımının artması şart. İçinde bulunduğumuz 4. Sanayi Devrimi dönemi ise bu konuda bir sıçrama yaratmak için çok uygun bir fırsat dönemi." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki her 100 girişimciden yalnızca 8'inin kadın olduğuna dikkati çeken Aktepe, "Kadınların ekonomiye daha nitelikli görevlerle, daha fazla katkı sağlaması ülkemizin geleceği için hayati önem taşıyor." dedi.

Kaynak: AA