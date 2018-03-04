Dijital Dönüşümde Mobilion

Mobilion Genel Müdürü Ertan Fidan, dijital dönüşümün nasıl yapılması gerektiğini ve dijital dönüşümün nasıl gerçekleştiğini Wise TV'ye anlattı.

Fidan, şu sözleri dile getirdi: "11 sene önce başlamış bir hikaye var. Dijitalde yeni bir devrim söz konusu. Bunda, 2007 yılında iPhone lansmanıyla beraber bir dönüşüm başladı ve 2016 yılında da Mobil Ekonomik Forumu'nda dijital dönüşüm bir konu olarak dünyamıza girmeye başladı. Mobilion da bu etkinlikte birçok katılımcıya dijital dönüşümün nasıl yapılması gerektiği, dijital dönüşüm hikayesine nasıl bir şekilde yaklaşılması gerektiği, stratejisinden operasyonuna ve verilmesi gereken hizmetlerin bu çerçevede nasıl değerlendirilmesi gerektiğini anlatmaya ve ifade etmeye çalıştı ve bu yönde de sunumlarımızı gerçekleştirdik.".