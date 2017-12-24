Dijital Dönüşüm, Uzmanlıkların Birleşmesi Gibi Trendler Vergi Alanını Nasıl Etkiliyor?

KPMG Türkiye Vergi Bölüm Başkanı Abdülkadir Kahraman, dijital dönüşüm ve uzmanlıkların birleşmesi gibi trendlerin vergi alanına etkisini Wise TV'ye anlattı.



Uzmanlıkların birleşmesi gibi trendlerin ortaya çıkması ile birlikte veriyi daha iyi işlemek için teknolojiyi daha fazla kullanıyor olacaklarını belirten Kahraman, bu konuda KPMG olarak bilgisayar teknolojilerini kullanarak akıllı vergi çözümleri üreteceklerini ifade etti.