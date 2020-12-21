Dijital dergi "Balam" çocuklarla buluştu
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Dijital dergi "Balam" çocuklarla buluştu

21.12.2020 18:19 | Son Güncelleme: 21.12.2020 18:22
Dijital dergi

Bolu'da gönüllü 21 öğretmen tarafından ilkokul 4. sınıf ve ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan dijital dergi "Balam", yayın hayatına başladı.

Bolu'da gönüllü 21 öğretmen tarafından ilkokul 4. sınıf ve ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan dijital dergi "Balam", yayın hayatına başladı.

Bolu 50 Yıl İzzet Baysal Ortaokulu Türkçe öğretmeni Bayram Erden'in öncülüğünde farklı okullardan bir araya gelen 21 öğretmen, pandemi nedeniyle evlerinde uzaktan eğitim gören öğrenciler için dijital dergi oluşturdu.

Öğrencilerin teknolojik aletleri daha verimli kullanmalarını amaçlayan "Balam" dergisi, öğrencilerin kullanımına sunuldu.

İnternet üzerinden ve sosyal medya sayfalarından yayın yapan ve erişimi ücretsiz olan dergide, öyküler, masallar, şiirler, düşünce yazıları, bilim, sanat ve teknolojiye yönelik içerikler yer alıyor.

Derginin genel yayın yönetmenliğini üstlenen Bayram Erden, AA muhabirine, hayatlarının merkezine çocuğu, öğrenmeyi, öğretmeyi, eğitimi alan öğretmenlerin gönüllü olarak dergiyi oluşturduğunu söyledi.

Gönüllü öğretmenlerle başladıkları bu yolculuğun sıradan bir derginin çok ötesinde olduğunu dile getiren Erden, "Dergimiz, öğrencilerimizin karakter becerilerine odaklanıyor. Bu yönüyle özel olduğunu düşünüyoruz. Bizi biz yapacak ve aynı zamanda ülkemizi ileriye taşıyacak başarı karakterlerine de ihtiyacımız var. Çaba, azim, kararlılık, metanet, umut, iyimserlik, bizde olması gereken özellikler. Bu özellikleri öne çıkaracak yayın hayatına da ihtiyacımız var. Dergimizde bu konuların özellikle altını çiziyoruz." şeklinde konuştu.

Erden, evlerinde kalan çocuklara alternatif bir mecra ortaya çıkarmak için çalıştıklarını belirterek, "Bu dergiyi her ayın 21'inde onlarla buluşturmak temel amaçlarımızdan da birisi. Bu dergimizin ilerleyen yayınlarda çocuklarımıza önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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