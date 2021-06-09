Dijital Covid Sertifikası: AB vatandaşlarına 1 Temmuz'dan itibaren kısıtlamasız seyahat imkanı veren uygulama
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Dijital Covid Sertifikası: AB vatandaşlarına 1 Temmuz'dan itibaren kısıtlamasız seyahat imkanı veren uygulama

Dijital Covid Sertifikası: AB vatandaşlarına 1 Temmuz'dan itibaren kısıtlamasız seyahat imkanı veren uygulama
BBC - Haberler | Dünya

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde yeniden sorunsuz seyahat edilebilmesine olanak sağlayan "Dijital Covid Sertifikası" uygulamasını ezici bir çoğunlukla onayladı.

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde yeniden sorunsuz seyahat edilebilmesine olanak sağlayan "Dijital Covid Sertifikası" uygulamasını ezici bir çoğunlukla onayladı.

AB vatandaşları, 1 Temmuz'dan itibaren, kağıda basılı ya da dijital ortamdaki bir "QR kodu" ile birlik üyesi ülkeler arasında hiçbir kısıtlama olmadan seyahat edebilecek.

Dijital Covid Sertifikası alabilmek için üç koşul gerekiyor:

AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu tarafından önerilen ve parlamento tarafından onaylanan seyahat sertifikası uygulaması, AB Konseyi'nin de onayının ardından 1 Temmuz'da resmen yürürlüğe girecek. Sertifika, 12 ay süresince geçerli olacak.

Aslında parlamentonun aldığı karar biraz sembolik. Çünkü birçok AB ülkesi, Avrupa Parlamentosu ve konseyin onayını beklemeden, seyahat sertifikasını zaten uygulamaya başladı.

AB'nin Adaletten Sorumlu Yüksek Temsilcisi Didier Reynders'e göre, zaten şu anda bir milyondan fazla Avrupa vatandaşı böyle bir sertifika aldı.

Kişisel bilgilerin yer almayacağı sertifika, ücretsiz olarak verilecek. İngilizce ve verilen ülkenin dilinde düzenlenecek sertifika, AB ülkelerinin yanı sıra İzlanda, İsvçre, Lihtenştayn ve Norveç'te de geçerli olacak.

Türkiye vatandaşları nasıl etkilenecek?

Avrupa Komisyonu'nun önerisi doğrultusunda birlik dışındaki üçüncü ülkelerden Avrupa'ya gelecek kişilere yönelik kısıtlamalar da 1 Temmuz'dan itibaren yumuşatılacak.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülke vatandaşları, geçerli vizeleri bulunması, en erken 14 gün önce son doz aşısını da yaptırmış olmaları, seyahatten en fazla 72 saat önce alınmış negatif PCR testi göstermeleri veya son altı ayda Covid geçirdiğini kanıtlamaları durumunda seyahat kısıtlamalarından muaf tutulacaklar.

AB ülkeleri, vaka sayılarındaki artış veya yeni tehlikeli virüs varyantlarının ortaya çıkması gibi durumlarda yeniden seyahat kısıtlamaları uygulayabilecek.

Dijital Covid Sertifikası: AB vatandaşlarına 1 Temmuz'dan itibaren kısıtlamasız seyahat imkanı veren uygulama
BBC
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