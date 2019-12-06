"Dijital çağın kazananları tasarruf etmeyi bilen 'akıllı' KOBİ'ler olacak"

06.12.2019 13:22 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:27

Dijitalleşen dünyada KOBİ'lerin işlerini geleceğe taşıyabilmeleri vizyonuyla sektörün önde gelen isimlerini KOBİ'lerle buluşturan Dijital Anadolu Zirvesi, Eskişehir'de gerçekleşti. Edenred Türkiye Pazarlama Direktörü Zeynep Ege Dura, Zirve'de yaptığı konuşmada KOBİ'lerin 'Akıllı KOBİ'lere dönüşmek için iş yapış şekillerini yeniden kurgulaması gerektiğini söyledi.



Türkiye'de işletmelerin büyük bir çoğunluğunu KOBİ'ler oluşturuyor. Verilere göre; toplam ihracatın yarısından fazlasını gerçekleştiren KOBİ'ler, istihdamın da yaklaşık yüzde 74'ünü üstleniyor. KOBİ'ler için küresel rekabet ortamında sürdürülebilir büyüme sağlamak ise dijital dönüşüme ayak uydurmaktan geçiyor. KOBİ'lerin pazarda güç kazanması ve teknolojik dönüşüm vizyonunun geliştirilmesini hedefleyen Dijital Anadolu Projesi, Denizli, Elazığ ve Diyarbakır'dan sonra Eskişehirli KOBİ'lerle buluştu.



Dijital Anadolu Zirvesi'ne sektörün önde gelen firmalarının temsilcileri de konuşmacı olarak katıldı ve KOBİ'lere yönelik öneri, hizmet ve çözümlerini paylaştı. Zirvede sunum yapan Edenred Türkiye Pazarlama Direktörü Zeynep Ege Dura, günümüzde KOBİ'lerin rekabet avantajı için 'Akıllı KOBİ'lere' dönüşmeleri gerektiğini söyleyerek, kaynak tasarrufunun önemine dikkat çekti.



"Eski alışkanlıklarınızdan vazgeçin"



Konuşmasına Akıllı KOBİ'nin tanımıyla başlayan Zeynep Ege Dura; bütünü görebilen, değişen koşullara adapte olabilen, çevik ve iş gücü, zaman ve maliyet gibi kaynakların kıymetini bilen işletmeleri 'akıllı' olarak niteledi. Dura şöyle devam etti; "Yaşadığımız dijital ekonomi çağında büyüme potansiyeline sahip olmak için yaptığımız işi yeniden düşünmemiz ve kurgulamamız gerekiyor. Bu da dünün yöntemlerini bırakıp 'akıllanmak' ile mümkün. Size her gün para kaybettiren eski alışkanlıklarınızdan vazgeçmeniz gerekir. En önemli gider kalemleriniz olan öğle yemeği, akaryakıt alımı, iş seyahati planlaması ve ofis harcamalarınızda operasyonel verimlilik ve tasarruf sağlayan, iş yükünüzü hafifleten çözümlerimizle eski alışkanlıklarınızı bırakmanızı kolaylaştırıyoruz."



"İşverenlere yüzde 100'e varan vergi tasarrufu sağlıyoruz"



Çalışanlarının sağlığını, öğle yemeğini, mutluluğunu düşünen firmaların performansını da artırdığını söyleyen Dura, işletmelere gelir vergisinden damga vergisine, KDV'den işveren primine, kaynak tasarrufu sağlayan hizmet ve çözümlerini anlattı: "Türkiye'de yemek kartları aracılığıyla çalışanlarına yemek sağlayan işverenlere yüzde 100'e kadar vergi avantajı sağlıyoruz. İşveren yemek kartları aracılığıyla çalışanlara özgürce yemeğini seçme hakkını verirken hem tasarruf ediyor hem de çalışanların motivasyonunu artırıyor. Ayrıca işletmeler ister bir kişi için isterse de 1000 kişi için olsun, aynı hizmetten faydalanarak avantaj sağlayabiliyor."



"Edenred'den yeni nesil ödeme sistemi yatırımı"



Konuşmasında çok yakında yeni nesil bir ödeme sisteminin tanıtımını yapacaklarını paylaşan Dura, dijitalleşmeye odaklı çalışmalarına dikkat çekerek, "Uzun yıllardır yatırımlarımızda en büyük payı dijitalleşme ve yeni nesil mobil ödeme sistemlerine yapıyoruz. Hatta çok yakında yeni nesil bir ödeme sisteminin tanıtımını yapacağız. Kaynaklarını doğru kullanan şirketler, ölçeği ne olursa olsun, büyüme potansiyellerini daha etkin bir şekilde kullanabilen ve kalkınan şirketlerdir. Biz de dijitalleşmeye yaptığımız yatırımlarla kaynakları etkin ve verimli kullanma anlamında benzersiz çözümler sunuyor, iş yükünüzü hafifleterek sizin asıl işinize odaklanmanıza yardımcı oluyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA