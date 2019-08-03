Dijital çağda ilerlemenin ve büyümenin ilk şartı;  Geleceğe yatırım

Dijital dönüşüme ayak uydurmak ve o hıza yetişmek "olsa iyi olur" değil, artık bir zorunluk.

Ancak teknolojinin gelişimini takip etmek, doğru öngörüler ile doğru adımları atmak, hızla değişen tablo içinde işletmeler için gittikçe zorlaşıyor. Bireylerin büyük bir hevesle, hızla ve kolaylıkla adapte olabildikleri teknolojik yeniliklerin aksine işletmeler için bu durum o kadar kolay değil. Bu açıdan baktığımızda Bireysel IT'nin Kurumsal IT'yi geride bıraktığı bir dönem yaşıyoruz.

Art arda çıkan ve kısa sürede yenilenen teknolojik trendler işletmeler için "hangisini uygulamalıyım?" "işletmeme ne kazandırır?" "fayda yerine zarar getirir mi?" gibi birçok soruyu da beraberinde getiriyor. Bunlara adaptasyon zorlukları ve kaynak ihtiyaçları da eklendiğinde işletmeler için tablo daha da zorlayıcı olabiliyor.

İşletmeler hali hazırda yürütmek zorunda oldukları operasyonel iş yüklerine ek olarak bu değişim sürecini de yönetmek zorundalar. Her işletmenin kendine özgü olduğu düşünüldüğünde bir şirketindönüşümünün de kendisine en uygun, ona özel bir yöntemle; geleceğe taşınacağı şekilde gerçekleştirilmesi degerekiyor. İşletmeler bu noktada teknolojinin işlerini nasıl daha kolay hale getirebileceğini bilen, işinin uzmanı, tecrübeli, global bir iş ortağına ihtiyaç duyuyor.Bunun için de kendilerini anlayan, baştan başa süreçleri tanıyıp onlara en uygun çözümü sunan, teknolojiyi işlerinde en iyi şekilde kullanmalarını sağlayabilecek çözüm ortaklarına; onları geleceğe taşıyacak, kalıcılıklarını sağlayacak yeni nesil Gelecek Yatırımı Danışmanlarına ihtiyaçları var.

Artık zaman Gelecek Yatırımı Danışmanlarının zamanı!

Globalde son 6 ayda %21 büyümeyle büyük bir başarıya imza atan IFS, küresel şirketlerde edindiği 40 yılı aşkın iş tecrübesini,15 yıldır Türkiye'deki iş dünyasına taşıyor. Hemen hemen tüm sektörlerden dünyada büyümeyi ve geleceğe yatırım yapmayı hedef edinmiş ve bu hedefi en uygun ve en kolay kullanımlı çözümlerle gerçekleştirmek isteyen şirketlere işlerini daha hızlı ve verimli yapabilmelerini sağlayacak teknolojik dönüşüm hizmetini sağlıyor.

Global alanda 60 ülkede 23 dilde binlerce global müşterinin yanı sıra Türkiye'de AKO ve Petlas Grubu, Durmazlar Makine, KVK, FNSS Savunma, Sinpaş İnşaat, Koska Helva, Çemtaş, Tat Metal, Bürotime gibi köklü ve uluslararası alanda başarı kazanmışyaklaşık 750 Türk şirketidijital dönüşümünü IFS Uygulamaları ile gerçekleştiriyor.

Gelecek Yatırımcısı Olma Vizyonuna Sahip Tüm Markalar "IFS Gelecek Yatırımcıları" Projesi Etrafında Toplanacak!

IFS Türkiye, Türkiye'nin geleceğe yatırım yapan markalarının sayısının artarak küresel iş camialarında daha fazla söz sahibi olmalarını sağlamak misyonu ile uluslararası ve ulusal iş insanlarını bir araya getirmeyi hedeflediği bir tecrübe paylaşım platformunu hayata geçiriyor.

"Geleceğe Yatırım" başlığı altında "Şirketlerin Sürdürülebilirliği" konusunda yapılması gerekenler, siber çağın ritmi ve yenilikleri, adaptasyon, değişim ve dönüşüm süreçlerinin doğru yönetimi konularında konuşmak ve tecrübe paylaşımında bulunmak üzere hazırlanan platformun adı ise; "IFS Türkiye Gelecek Yatırımcıları"…

IFS Türkiye'nin bu iletişim ve etkileşim platformu aracılığı ile gerçekleştirmek istediği temel hedefini IFS Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergin Öztürk ise şöyle özetliyor; "Bu platform aracılığı ile vizyoner iş insanlarını birleştirirken, dijital çağda sürekli değişen ve adaptasyonu şart olan teknolojilerin şirketleri hem dünya sahnesine hem de geleceğe nasıl taşıyacağı konusunda ilham verebilmek ve bu sayede vizyon genişletmelerine de destek olmak temel amacımız olacak."

Platformun ilk buluşması Kasım ayında İstanbul'da gerçekleşecek; "IFS Gelecek Yatırımcıları Zirvesi 2019"

IFS Türkiye'nin 15.yılının da kutlanacağı bu zirvede yerli yabancı birçok önemli isim; Gelecek Yatırımcısı olmak fikri ile ilişkilendirdiğimiz siber çağın önemli konu başlıkları; avantajlar, dezavantaj-lar, altyapısal dönüşümde yeni trendler, yapay zekâya geçişte süreç yönetimi, nesnelerin interneti entegrasyonu, en son inovasyonlar ve sürdürülebilirlik gibi konulardaki tecrübe ve birikimlerini paylaşacak.

Kaynak: Bültenler