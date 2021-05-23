Dijital birliğin robot askeri Barkan göreve hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dijital birliğin robot askeri Barkan göreve hazırlanıyor

Dijital birliğin robot askeri Barkan göreve hazırlanıyor
Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım - Haberler | Ekonomi

HAVELSAN'ın bir süredir üzerinde çalıştığı "dijital birlik" konseptinde kullanılmak üzere geliştirdiği silahlı insansız kara aracı Barkan, yakın zamanda sahaya çıkacak.

HAVELSAN'ın bir süredir üzerinde çalıştığı "dijital birlik" konseptinde kullanılmak üzere geliştirdiği silahlı insansız kara aracı Barkan, yakın zamanda sahaya çıkacak.

Robotik ve otonom teknolojiler alanında 2019 yılından bu yana Ar-Ge çalışmaları yürüten HAVELSAN, kara araçları kullanım senaryosu üzerinden geliştirilen sürüş kiti ile başlayan süreçte "askeri ve sivil amaçlı kara, hava, deniz ve uzay araçlarında otonomi" hedefliyor.

HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Muhittin Solmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insansız sistemlere yönelik çalışmalarının yaklaşık 1,5-2 yıl öncesine uzandığını söyledi.

Robotik otonom sistemler başlığı altında insansız hava ve kara araçlarına yönelik çalışmalara başladıklarını anlatan Solmaz, çalışmalar kapsamında orta sınıf birinci seviye insansız kara araçlarında ciddi mesafe katettiklerini belirtti. Solmaz, insansız hava araçlarında da bulut altı kategorisinde çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Bu sistemlerin müşterek harekat yapabilmesi ve platformlara akıl katarak bunun desteklenmesini amaçladıklarını vurgulayan Solmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Başlangıç noktasındaki hedefimiz, platform bağımsız olarak, platformları farklı üreticilerimiz geliştirebilirler, bunlara akıl katabilmek, geliştirdiğimiz sürü algoritmalarıyla bu platformlarımızın ortak görev yapmasını sağlamak, müşterek harekatı desteklemek. Gerektiğinde insansız hava ve kara aracı, ilerde insansız deniz araçlarıyla beraber görev planlamasını ortak yapıp, görev paylaşımıyla özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet unsurlarımızın sahadaki desteklerinin ya da varlıklarının etkinliğini artırabilmek istiyoruz."

Yürüttükleri çalışmalarla insansız hava ve kara araçlarına ortak görev yaptırabilir noktaya geldiklerini dile getiren Solmaz, "Orta sınıf birinci seviye insansız kara aracı olarak geliştirilen Barkan'ın, BAHA ismi verilen bulut altı insansız hava aracıyla birlikte ya da bunlara ilave diğer dronelerle beraber ortak görev yapabilecek, görev paylaşımı yapabilecek, bunlara akıl katarak sürü görevinde bulunabilecek yapıya ulaşmış durumdayız." dedi.

Barkan "aklını konuşturacak"

Daha önce 2 prototip insansız kara aracı geliştirdiklerini anlatan Solmaz, Barkan'ın birçok testten geçtiğini söyledi.

Barkan'ın silahlı keşif ve gözetleme yapabilmek, sahadaki unsurlara destek verebilmek amacıyla geliştirildiğini anlatan Solmaz, "Çalışmamız sadece araç üzerine değil. En büyük amacımız, bu araçlara, platformlara yapay zeka destekli akıl katabilmek. Araçlarımızın insansız hava araçlarıyla diğer insansız kara araçlarıyla ya da diğer insanlı unsurlarla ortak görev yapabilecek ve görev paylaşımı yapabilecek, sahadaki etkinliğimizi artırabilecek kabiliyette olması önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Barkan'ın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının orta sınıf birinci seviye kategorisindeki teknik şartname kriterlerini karşılayacak şekilde 500 kilogram civarında ağırlığa sahip olduğunu ifade eden Solmaz, araca uzaktan komutalı Sarp silah sistemi entegre ettiklerini belirtti. Solmaz ayrıca araçtaki birçok haberleşme cihazıyla uzaktan kontrol, çepeçevre görüş yeteneğiyle de operatöre geniş bir görüş imkanı sunduklarını kaydetti.

Solmaz, "Barkan'dan sonra ağır sınıf diye tabir edilen özellikle otonom ve robotik insansız kara araçlarında çalışmalarımızı devam ettireceğiz." diye konuştu.

Hedef bu yıl sahaya sunmak

Proje takvimine ilişkin de açıklamalarda bulunan Muhittin Solmaz, şu bilgileri paylaştı:

"Hedefimiz bu araçlarımızla ilgili ilk saha denemelerine temmuz, ağustos ayı itibarıyla başlamak. Sahadan gelecek geri beslemelere göre araçlarımıza birtakım modifikasyonlar olacağı aşikardır. Birtakım iyileştirmeler de gerekli olabilir. Bu yılın sonuna doğru araçlarımızı artık sahada görebilmek ve bu araçlarımızı özellikle bulut altı insansız hava araçlarıyla destekleyip ortak görev yapabilecek unsurları sahada kullanıma vermek istiyoruz. İlk insansız hava aracımız da haziran itibarıyla sahada yerini alacaktır."

Nihai amaçlarının "dijital birliğe" geçmek ve sahadaki unsurlara dijital birliklerle katkı sağlamak olduğuna dikkati çeken Solmaz, şunları kaydetti:

"Otonom ve robotik sistemlerle beraber dijital birlikteki kabiliyet ve yetkinliğini artırmak istiyoruz. Türkiye'nin özellikle etrafındaki kritik bölgelerdeki varlığını daha hissedilebilir ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak kendimizi daha eminde hissettirecek çözümlerle Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerine destekçi olabilmek amacındayız. Bizim için önemli olan can. Askeri unsurlarımızın canları bizim için çok değerli, kıymetli. Harekatta onlara destekçi olabilmek, maksimum seviyede fayda sağlamak ve onların istekleri doğrultusunda görev yapabilecek sistemleri ve teknolojileri sunabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Dijital birliğin robot askeri Barkan göreve hazırlanıyor
Dijital birliğin robot askeri Barkan göreve hazırlanıyor
Dijital birliğin robot askeri Barkan göreve hazırlanıyor
Dijital birliğin robot askeri Barkan göreve hazırlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

Türkiye'de sadece 21 ilde yetişiyor! Kuzugöbeği mantarının kilosu 3 bin TL'ye satılıyor
Türkiye'de sadece 21 ilde yetişiyor! Kuzugöbeği mantarının kilosu 3 bin TL'ye satılıyor
Polonya, Türkiye'den 24 SİHA satın alacak
Polonya, Türkiye'den 24 SİHA satın alacak
Denizin üzerindeki Ordu-Giresun Havalimanı'ndan 5 milyon yolcu uçtu
Denizin üzerindeki Ordu-Giresun Havalimanı'ndan 5 milyon yolcu uçtu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Sedat Peker Muharrem İnce Volkan Bozkır
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Burak Sergen Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Fatih Terim Dorukhan Toköz Josef De Souza Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dijital birliğin robot askeri Barkan göreve hazırlanıyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.5.2021 11:42:20. #1.15#

title