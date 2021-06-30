Dijital Benim İşim Projesi
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Dijital Benim İşim Projesi

Dijital Benim İşim Projesi
Habermetre - Haberler | Toplum

Dijital Benim İşim Projesi Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Türkiye Vodafone Vakfı iş birliğinde Halk Eğitimi Merkezlerinde öğrenim gören kadınlara dijital okuryazarlık ve mesleki alanlarda eğitimler verilerek dijital becerilerinin geliştirilmesine...

Dijital Benim İşim Projesi Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Türkiye Vodafone Vakfı iş birliğinde Halk Eğitimi Merkezlerinde öğrenim gören kadınlara dijital okuryazarlık ve mesleki alanlarda eğitimler verilerek dijital becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilmiştir.

Proje kapsamında 2020-2021 eğitim öğretim döneminde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Sivas, Mardin, Afyon, Antalya, Ağrı, Elazığ, Kastamonu, Samsun ve Gaziantep olmak üzere 13 ilde 24 saatlik Dijital Okuryazarlık eğitimleri; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Mardin, Afyon, Antalya, Elazığ, Kastamonu, Samsun, Sivas ve Gaziantep olmak üzere 12 ilde ise 40 saatlik Dijital Pazarlama eğitimleri verilmektedir.

Başvurularınız ön kayıt olarak alınacaktır. Kapanma süreci sonrasında eğiticiniz tarafından hazırlanan program kapsamında kurslarınız başlayacaktır.

Detaylı Bilgi: https://turkiyevodafonevakfi. org. tr

Kaynak: Habermetre

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