"Dijital Benim İşim", 1 yılda 5 milyon TL'lik sosyal değer yarattı

Toplumun dijitalleşmesine katkıda bulunmak, kadınların gelişimini desteklemek ve iş gücüne katılımını artırmak amacıyla hayata geçirilen "Dijital Benim İşim" projesi ikinci yılına giriyor.

"Dijital Benim İşim" projesinin 2020-2021 sosyal etki raporu ve yeni dönem hedefleri, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger ve Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ile "Dijital Benim İşim" projesi kursiyerlerinden Seda Kuş ve Nurcihan Baltacı'nın katılımıyla Kağıthane Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Türkiye Vodafone Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen projede, son 1 yılda 13 ilde 140 eğitimci ile 5 bini aşkın kadın kursiyere dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitimleri verildi. Projenin sosyal etkisini ölçmek üzere hazırlanan rapora göre, bu eğitimlerle 1 yılda 5 milyon TL'lik sosyal değer elde edildi. Böylece proje için yapılan her 1 TL'lik yatırım 5 TL'lik sosyal getiri sağladı. Bu değerin yüzde 58'i dijital pazarlama kursiyerlerinden, yüzde 42'si dijital okuryazarlık kursiyerlerinden kaynaklandı. Proje ile 2022 sonuna kadar 20 ilde toplam 12 bin kadın kursiyere eğitim verilmesi hedefleniyor.

"Dijital Benim İşim, kamu ve özel sektör birlikteliğinin başarılı örneklerinden"

Toplantıda konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Dülger, "Genel Müdürlüğümüz, 3 bin 700'den fazla kurs programı ile yaygın eğitim faaliyetlerini yürütmektedir. Ayrıca, sosyal ortaklarımız ile kursiyerlerimizin mesleki, sosyal, kültürel olarak geliştirilmesi ile istihdam edilebilir seviyeye getirilmesi amacıyla çeşitli projeler yürütüyoruz. Teknolojinin gücünü kadınların potansiyeliyle buluşturmak üzere Türkiye Vodafone Vakfı iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz, kamu ve özel sektör birlikteliğinin başarılı örneklerinden olan 'Dijital Benim İşim' projesi de bunlardan biridir." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında dijital okuryazarlık eğitimleri ile kadınlara temel bilgisayar becerilerini öğretirken, dijital pazarlama eğitimleri ile mesleki gelişimlerine katkı sağladıklarını aktaran Dülger, şöyle konuştu:

"Projenin ilk yılında 13 ilde 140 eğitmenimiz ile 5 bini aşkın kadın kursiyerimize eğitim verdik. Proje ile sağladığımız eğitim fırsatının yanı sıra eğitmenlerimize ve kursiyer kadınlarımıza yönelik yarışmalar düzenledik. Eğitmenlerimiz arasında düzenlediğimiz Dijital Okuryazarlık Yarışması ile nüfus yoğunluğuna göre 13 ilimizi 3 kategoriye ayırdık ve en fazla kursiyere eğitim veren eğitmenlerimizi ödüllendirdik. Birinci kategoride Samsun İlk Adım Halk Eğitimi Merkezi, ikinci kategoride Ankara Keçiören Halk Eğitimi Merkezi, üçüncü kategoride Sivas Halk Eğitimi Merkezimiz birinci oldu.

Dijital pazarlama eğitimini tamamlayan kadın kursiyerlerimiz arasında düzenlediğimiz Sosyal Medya Kampanya Yarışması'nda ise başvuru yapan 82 kadın arasından ön elemeden geçen 21 kursiyerimizin küçük bir işletmenin sosyal medya hesaplarını 1 ay boyunca yönetmesini istedik. Kursiyerlerimizin bu çalışmaları jüri oturumunda değerlendirildi ve toplamda dereceye giren 5 kadın kursiyerimiz ödüllendirildi. Projemizin yeni döneminde yeni illeri de projeye dahil ederek toplamda 20 ilimizde daha fazla kadın kursiyere eğitim sağlamak ve istihdama katılımlarını teşvik etmek üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz."

"13 ilde toplam 5 bini aşkın kadına ulaştık"

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel de "Tüm dünyada 2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatına dokunmayı ve operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkimizi yarıya indirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için belirlediğimiz yol haritasının bileşenlerinden biri de kapsayıcılık. Başta kadınlar ve gençler olmak üzere dijital geleceğin toplumdaki her kesimi kapsaması için çalışıyoruz. Dijital Benim İşim de bu vizyonla hayata geçirdiğimiz bir proje. Temel amacımız, kadınların dijital yetkinliklerini geliştirerek ekonomik ve sosyal hayata dahil olmalarını sağlamak." şeklinde konuştu.

Geçen yıl aşamalı olarak 13 ilde hayata geçirdikleri bu projeyle toplam 5 bini aşkın kadına ulaştıklarını bildiren Süel, şunları kaydetti:

"Eğitimlerden mezun olan 43 kadın kursiyerimizi Vodafone Müşteri Hizmetleri bünyesinde istihdam ettik. Bu süreçte bir Sosyal Medya Yarışması da düzenledik. Dijital pazarlama eğitimlerine katılan kursiyerlerimiz arasında yaptığımız bu yarışmada toplam 82 başvuru aldık. Projemizin ilk sosyal etki raporunu da hazırladık. Buna göre, projemiz kadınların yalnızca dijital bilgi ve becerilerini artırmıyor, aynı zamanda özgüven ve motivasyonlarının artmasında, dijital dünyanın önemine dair farkındalık kazanmalarında ve destekleyici ilişkiler geliştirmelerinde önemli rol oynuyor. Diğer yandan, projeye yaptığımız her 1 TL'lik yatırım için 5 TL'lik değer yarattığımızı gördük. Projemizin yeni döneminde il sayımızı 13'ten 20'ye çıkarıyoruz. Hedefimiz, 12 bin kadına ulaşmak. Kadınların dijitalleşmesi demek, dijital geleceğe daha hazır bir toplum demek. Bu vesileyle Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne değerli iş birlikleri için bir kez daha teşekkür ediyoruz."

Açılış konuşmalarını takiben, "Dijital Benim İşim" proje katılımcılarıyla kısa bir sohbet düzenlendi. Süel'in moderatörlüğünde yapılan söyleşide, proje katılımcılarından Seda Kuş ve Nurcihan Baltacı konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmacılar, "Dijital Benim İşim" projesinin hayatlarında yarattığı değişime ve gelecek planlarına dair bilgi verdi. Sohbetin ardından sınıf ziyareti yapıldı.

Dijital okuryazarlık yüzde 24 arttı

"Dijital Benim İşim Sosyal Etki Değerlendirmesi" çalışması kapsamında 2020-2021'de gerçekleştirilen dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitimleri, Sosyal Medya Kampanya Yarışması ve Vodafone Müşteri Hizmetleri İstihdam Programı değerlendirildi. Buna göre, "Dijital Benim İşim" projesi, kadın kursiyerlerde dijital okuryazarlık oranını yüzde 24 yükseltti. Dijital okuryazarlık katılımcılarının gözünden kendilerindeki en büyük değişim yüzde 46 oranında bilgi ve becerilerindeki artış olurken, eğitmenler dijital okuryazarlık kursiyerlerindeki en büyük değişimin yüzde 62 oranında özgüven ve motivasyon başlığı altında yaşandığını belirtti. Dijital okuryazarlık eğitimlerine katılan kadın kursiyerlerin dijital skorları yüzde 28 artarken, eğitimlerden sonra katılımcıların yüzde 58'inin özgeçmişini güncellediği, yüzde 46'sının yeni bir iş baktığı, iş baktığını belirten katılımcıların yüzde 28'inin yeni bir işte çalışmaya başladığı belirlendi.

"Dijital Benim İşim" projesi, kadın kursiyerlerin dijital pazarlama bilgilerini de yüzde 29 artırdı. Dijital pazarlama katılımcılarının gözünden kendilerindeki en büyük değişim yüzde 41 ile dijital pazarlama konusundaki bilgi ve becerilerindeki artış olurken, eğitmenler dijital pazarlama kursiyerlerindeki en büyük değişimin yüzde 81 ile özgüven ve yine yüzde 81 ile farkındalık alanlarında yaşandığını belirtti. Dijital pazarlama kursiyerlerinin, girişimlerini geliştirmeye dair motivasyonları da yüzde 28 arttı. Bu kursiyerlerin yüzde 77'sinin eğitimlerden sonra özgeçmişini güncellediği, yüzde 62'sinin yeni bir iş baktığı, iş baktığını belirten katılımcıların yüzde 17'sinin yeni bir işte çalışmaya başladığı görüldü. Dijital pazarlama eğitimlerine katılan 31 kursiyer, eğitimlerden sonra girişimde bulunduğunu da belirtti. Bu katılımcıların yüzde 41'i sosyal medya hesabı açtı, yüzde 24'ü satış yapmak üzere profesyonel hesap oluşturdu, yüzde 21'i YouTube kanalı açtı ve yüzde 14'ü ise web sitesi kurdu.

Yeni istihdam fırsatı

Projenin eğitmenler üzerinde de etkisi oldu. Buna göre, dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitmenlerinde en yüksek değişim bilgi, beceri ve yetkinlik gelişimi başlığında gerçekleşti. Dijital okuryazarlık eğitmenlerinde bu oran yüzde 13, dijital pazarlama eğitmenlerinde ise yüzde 22 oldu.

Proje kapsamında, isteyen kursiyerlerin katılımına açık olarak kursiyerlerin kendi geliştirdikleri projelerle başvurabilecekleri bir Sosyal Medya Kampanya Yarışması gerçekleştirildi. Ayrıca, projeye katılan kursiyerlere belirli koşulları karşılamaları durumunda Vodafone Müşteri Hizmetleri'nde istihdam fırsatı sunuldu. Sosyal etki analizi kapsamında bu iki grupla da görüşmeler yapıldı. Sosyal Medya Kampanya Yarışması finalistleri, yarışmanın özgüven ve motivasyon artışı ile satış ve takipçi artışı gibi başlıklar altında olumlu etkileri olduğunu belirtirken, Vodafone Müşteri Hizmetleri'nde istihdam edilen kursiyerler sunulan bu fırsatla birlikte iş gücüne dahil olabildiklerini, bu fırsatın kendilerine sunduğu en önemli değişimin maddi olarak başkalarına olan bağımlılıklarının azalması olduğunu ifade etti.

Vodafone çalışanlarının büyük ilgi gösterdiği gönüllülük çalışmaları kapsamında proje eğitimini tamamlayan kursiyerlere yönelik dijital uzmanlık atölyeleri düzenlendi. Özgeçmiş hazırlama ve iş arama yöntemlerinden sunum teknikleri ve SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) eğitimlerine kadar pek çok alanda eğitim verildi. Gerçekleştirilen 8 farklı oturuma 367 kursiyer katıldı.

"Dijital Benim İşim", doğrudan kadın kursiyerleri hedef grup olarak belirleyen, kadınların güçlenmesini ve ekonomik hayata katılımlarını artırmayı amaçlayan bir proje olduğundan, toplumsal cinsiyet eşitliği ve eşitsizliklerin azaltılması hedeflerini doğrudan destekliyor.

Proje yeni dönemde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Samsun, Afyonkarahisar, Elazığ, Sivas, Ağrı, Kastamonu, Gaziantep, Manisa, Tekirdağ, Eskişehir, Trabzon, Diyarbakır, Hatay, Van ve Mersin illerinde devam edecek. Eğitimler, halk eğitimi merkezleri bünyesinde görev yapacak yeni eğitmenlerle sürdürülecek.

AA / Mehmet Fatih Erdoğdu - Ekonomi Haberleri

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