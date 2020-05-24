Dijital bayramlaşma
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Dijital bayramlaşma

Adana'da 80 yaşındaki avukat sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için oğlu, gelini ve torunuyla telefonda görüntülü irtibat kurarak bayramlaştı.

Dijital bayramlaşma
24.05.2020 09:32 | Son Güncelleme: 24.05.2020 09:36

Adana'da 80 yaşındaki avukat sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için oğlu, gelini ve torunuyla telefonda görüntülü irtibat kurarak bayramlaştı.

Yeni tip korona virüs nedeniyle Ramazan Bayramı boyunca Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına gidildi. Bu nedenle Ramazan Bayramının 1. gününde vatandaşlar alışkın olmadığımız şekilde bayramlaştı. 80 yaşındaki avukat Çetin Berköz'de bayramda yanına gelemeyen oğlu Arif, eşi Feyza ve torunları Neva ve Zeynep Berköz ile cep telefonundan görüntülü olarak görüşüp bayramlaştı.

Arif Berköz, virüs nedeniyle babasının yanına gelemediklerini dünyanın her tarafında aynı durumun söz konusu olduğunu ilk kez dijital ortamda bayramlaştıklarını söyledi. Baba Çetin Berköz ise yalnız yaşamanın çok zor olduğunu en çok bayramlarda hatırlandıklarını ancak bu yıl da bayramda virüs nedeniyle kimsenin gelemediğini belirterek, "80 yıllık hayatımda ilk kez dijital ortamda bayramlaştım. Ama buna da şükür. Bu sayede oğlumu, gelinimi ve torunlarımı görüp onlarla bayramlaşma imkanı buldum. İnşallah bundan sonraki bayramlar böyle olmaz. Artık dışarı çıkmak rahat rahat gezmek istiyoruz" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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