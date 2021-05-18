Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Dilci Açıklaması
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Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Dilci Açıklaması

Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Dilci Açıklaması
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, dijital bağımlılığın bireylerde empati ve iletişim kurma becerilerini azalttığını söyledi.

Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, dijital bağımlılığın bireylerde empati ve iletişim kurma becerilerini azalttığını söyledi.

Prof. Dr. Dilci, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Trakya Üniversiteler Birliğince çevrim içi düzenlenen "Pandemi Sürecinde Dijital Bağımlılık ve Egzersiz" konulu çevrim içi panelde "Koronavirüs Salgını ve Dijital Bağımlılık Paradoksu" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Dilci, dijitalleşmeyle birlikte geleneksel yaşam anlayışının değişime uğradığını ifade etti.

Dünya genelinde dijital kültürün hakim kılındığını ve yaşam biçiminde farklılaşmalar olduğunu anlatan Dilci, "Dünyada dijital bir kültürün basıncı altındayız. Artık dünyada bize dayatılan siberkolik bir yaşam modeli var." dedi.

"Bireylerde empati ve iletişim kurma becerileri azalıyor"

Kovid-19 salgınının dijital bağımlılığı artırdığını ifade ederek dijital bağımlılığın pek çok olumsuz etkisi olduğunu aktaran Dilci, şunları kaydetti:

"Pandemi dönemi öncesi çocuklar üzerinde yaptığımız bir araştırmada yüzde 13,4 olan dijital bağımlılık oranı, pandemi sonrası yüzde 129'luk artışla yüzde 28,83'lere çıkmış durumda. Dijital nesnelerin sağlıklı kullanımıyla ilgili rotamızı belirlemekte maalesef zorlanıyoruz. Dijital nesne kullanımı bozukluğuna bağlı çocuklarda zihinsel ve duygusal gelişimi engelleyen durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle sosyal medya ve video oyunlarının etkisinin çok olduğunu görüyoruz. Bireylerde empati ve iletişim kurma becerileri azalıyor. İçten içe toplumu birbirinden uzaklaştıran ve yabancılaştıran etkileri var. Bunun beraberinde bir kimlik ve benlik algısı sorunu geliyor."

Dilci, dijital çağda dijital nesnelerin amacına uygun kullanılması taraftarı olduklarını da dikkat çekerek söz konusu nesnelerin sağlıklı ve doğru şekilde kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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