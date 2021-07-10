Dijital bağımlılığa dikkat
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dijital bağımlılığa dikkat

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Haberler | Sağlık

Dijital bağımlılığa dikkat Korona sürecinde çocuklarda obezite arttı Prof. Dr. Ertuğrul Kaya: "Akranları ile zaman geçirmeliler"19 pandemi sürecinde çocuklarda artmaya başlayan obezite ve dijital bağımlılıkla ilgili değerlendirmede bulundu.

Dijital bağımlılığa dikkat

Korona sürecinde çocuklarda obezite arttı

Prof. Dr. Ertuğrul Kaya: "Akranları ile zaman geçirmeliler"

DÜZCE– Düzce Üniversitesi Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, Covid-19 pandemi sürecinde çocuklarda artmaya başlayan obezite ve dijital bağımlılıkla ilgili değerlendirmede bulundu.

Dijital bağımlılığın çocuklarda fiziksel ve ruhsal problemlere neden olabildiğine dikkat çeken Kaya, çocukların akranları ile vakit geçirmesini ve fiziksel aktivitelerde bulunmasını tavsiye etti. Çocukların pandemi nedeniyle fazla hareket edemediklerini belirten Kaya, "Çocuklar yaratılış icabı çok hareket etmeyi severler, oyun oynamayı severler, konuşmayı, zıplamayı severler. Çocukların eklemlerinin sağlıklı olması için kemik yapısının tendon yapısının, kas yapısının sağlıklı olması için, sağlıklı büyüyebilmeleri için aslında hareket etmeleri gerekiyor. Buna uygun oyun oynamak isterler, gezmek isterler, koşmak isterler. Fakat yaklaşık 1,1.5 senedir pandemi nedeniyle bu çok sağlanmadı, okullar pek fazla açılmadı" dedi.

"Dijital bağımlılık arttı"

Bu dönemde çocuklarda bilgisayar ve telefon bağımlılığının arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, "Çocuklar sosyalleşemediler ve bu süreçte çocuklar bilgisayar başında, telefon başında biraz dijital bağımlısı hale geldiler. Bu çocukların gelişimini etkilemeye başladı, çocuklarda da obezite görülmeye başladı" diye konuştu. Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, çocuklar için dikkat çağrısı yaparak "Çocuklarda görülmesi çok nadir bir durumdu. Çocukların gelişimi zorlanmaya başladı. Çocukların da pandemi sürecine dikkat etmesi gerekiyor. Birbirleriyle sosyal mesafeyi korumaları gerekir. Fiziksel aktivitelerini arttırmaları gerekir" tavsiyesinde bulundu.

"Akranları ile vakit geçirmeleri gerekir"

Dijital bağımlılığın fiziksel ve ruhsal gelişimine de zarar verdiğine değinen Kaya " Çocuk eğitimi çok farklı bir şeydir. Çocuklar sosyal olarak gelişimlerini tamamlaması gerekiyor akranları ile zaman geçirmek zorundalar. Bunu bilgisayar başında yapmaya başladıklarında hem fiziksel, hem ruhsal olarak gelişimlerinde ciddi problemlere neden olabiliyor" diye konuştu.

Dijital bağımlılığa dikkat
Dijital bağımlılığa dikkat
Dijital bağımlılığa dikkat
Dijital bağımlılığa dikkat

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum Meral Akşener Numan Kurtulmuş
Magazin Sezen Aksu Ajda Pekkan Ebru Gündeş Melisa Döngel
Spor Burak Elmas Şenol Güneş Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dijital bağımlılığa dikkat - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 20:40:13. #1.15#

title