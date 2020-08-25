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Dijital ayakkabı fuarı 92 ülkeden 1,600 alıcıyı ağırlıyor

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) tarafından düzenlenen Dijital AYMOD, Türk tedarikçiler ile 92 ülkeden 1600'den çok alıcıyı ağırlıyor.

Dijital ayakkabı fuarı 92 ülkeden 1,600 alıcıyı ağırlıyor
25.08.2020 14:33 | Son Güncelleme: 25.08.2020 14:37

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) tarafından düzenlenen Dijital AYMOD, Türk tedarikçiler ile 92 ülkeden 1600'den çok alıcıyı ağırlıyor.

Fuar için düzenlenen online açılış töreninin moderatörlüğünü Oylum Talu gerçekleştirdi.

Açılışta konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, ayakkabı sektörünün geçen yıl 2018'e göre ihracatını yüzde 5 artırarak 932 milyon dolara çıkardığını söyledi.Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de, bu dönemde oturup beklemek yerine işleri dijital ortama taşıdıklarını, son dönemde 1,000'i aşkın online toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.Bu süreçte hayata geçirdikleri sanal ticaret heyetleri ve online etkinliklerden bahseden Gülle, dün açılışını gerçekleştirdikleri Almanya Sanal Ticaret Heyeti'nin devam ettiğini anlattı.Ayakkabı sektöründeki birçok ürünü kapsayan 64 numaralı fasılda firmaların son 10 yılda ihracatlarını yaklaşık 2,5 kat artırdığını vurgulayan Gülle, şunları söyledi: "Pandemi dönemindeyse, küresel ticaretteki tüm olumsuz koşullara rağmen ayakkabı sektöründe ilk yedi ayda yarım milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Özellikle Haziran ayında normalleşmeyle gelen yüzde 51'lik artışla ayakkabı ihracatımız artış trendine girdi. En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkelere baktığımızda, Rusya ilk sırada yer alırken, onu almanya, Irak, İspanya takip etiyor. Haziran ayında; spor ayakkabı ihracatımız 11 katına, kösele ayakkabı 4 katına, deri ayakkabıda ise 2 katına çıktı."İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, geçen yıl 932 milyon dolarlık ayakakbı ihracatı gerçekleştirildiğini belirterek, "Ayakkabıda, 2018'e göre geçen yıl yüzde 47 artışla 400 milyon dolar dış ticaret fazlası verdik. Son zamanlardaki üstün başarısıyla ayakkabı sektörü dış ticaret fazlası vermeye devam ediyor" dedi.Türkiye'nin yıllık 500 milyon çift üretimle bu alanda dünyanın en büyük 7. Üreticisi olduğunu dile getiren Şenocak, Türkiye'nin bu alanda sahip olduğu üretim gücünü ihracata daha fazla yansıtması gerektiğini söyledi.Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulsabur Endican, tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle hayatın birçok alanında değişiklikler yaşandığını söyledi ve ekledi:

"Biz de TASD olarak bu gerçekten yola çıktık ve sektörümüzün en geniş katılımlı dijital fuarını düzenliyoruz. Bu fuar sayesinde fiziki engelleri kaldırarak, üreticilerimizin uluslararası arenada boy göstermesini ve ihracatımızın artmasını amaçlıyoruz."


Kaynak: DHA

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