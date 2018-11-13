Dijital Anadolu Projesi" Toplantısı

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, "Sanayimizin dijital dönüşümünü gerçekleştirip, KOBİ'lerimizin kapasitelerini artırıp, yüksek teknolojiyle yüksek katma değerli üretimi yakalayıp, ekonomik refahı artırabiliriz." dedi.



Anadolu'da üretim yapan sektörlerin dijital dönüşümüne katkıda bulunabilmek amacıyla TÜRKONFED ile İş Bankası tarafından başlatılan Dijital Anadolu Projesi'nin dördüncü toplantısı, Bursa'da gerçekleştirildi.



Marmara ve İç Anadolu Sanayici İşadamları Dernekleri Federasyonu (MARSİFED) ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, dünyada büyük bir değişim ve dönüşümün sancıları yaşanırken Türkiye'nin de sıkıntılı bir dönemden geçtiğini söyledi.

"Enflasyon, faiz, kur" sarmalından kalıcı reformlarla çıkmanın mümkün olacağını belirten Turan, şöyle konuştu:

"Serbest piyasa ilkelerine bağlı kalarak sıkı maliye politikalarının sabırla yürütülmesi gerekiyor. Yerel seçim sathına girdiğimiz şu günlerde kamu maliyesine ihtiyacımız var. Serbest piyasa ekonomisiyle çelişkiler yaratacak uygulamalar sorunun çözülmesinin çok ötelenmesine neden olabilir. Enflasyon çok ciddi bir sorun ve çözüm tek başına değil topyekun mücadele önemli. Bu mücadeleyi dayanıklı kılan güç reformların yaratacağı güven olacaktır."

"Ekonomik refahı artırabiliriz"

Turan, artık sıcak para devrinin sona erdiğini vurgulayarak, "Ülkelere yatırım çekmek için ekonomik göstergeler de tek başına yetmiyor. Ekonomi ile demokrasi arasında dolaylı değil doğrudan bir ilişki olduğunu unutmamız gerekiyor."ifadelerini kullandı.

Türkiye'de şirketlerin sadece yüzde 0,3'ünün yüksek teknolojili üretim yaptığına dikkati çeken Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ağırlıklı olarak, orta ve düşük teknolojiyle üretim gerçekleştiriyoruz. Oysa geçmiş iktisadi devrimleri geriden takip eden ülkemiz, belki de ilk defa küresel rekabette, rakipleriyle aynı seviyeyi yakalama şansına sahip. Dijital dönüşümü bir amaç değil, yüksek katma değer yaratmak ve kalkınma odaklı sürdürülebilir ekonomi için bir araç olarak görüyoruz. Sanayimizin dijital dönüşümünü gerçekleştirip, KOBİ'lerimizin kapasitelerini artırıp, yüksek teknolojiyle yüksek katma değerli üretimi yakalayıp, ekonomik refahı artırabiliriz."

"Dijitalleşme bütün sektörleri etkileyecek bir trend"

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek ise dijitalleşmeye ilgisiz kalmanın artık hiçbir sektör için mümkün olmadığını, aksine bir an önce dijitalleşme alanında gerekli adımların atılması gerektiğini vurguladı .

Şimşek, dijitalleşmenin bir yol arkadaşı olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dijital yatırımların sadece bir seferlik yapılmasının yeterli olacağını öngörmek, bizi hatalı bir stratejiye götürecektir. Dijitalleşme bütün sektörleri, iş kollarını etkileyecek bir trend. İşimizde sürdürülebilir bir gelişim yaratmak istiyorsak, dijitalleşmeyi ve getirdiklerini kabul edip bu değişiklikleri hayata geçirmek esas. Yeni teknolojileri yakından takip ederek en hızlı aksiyonlarla ürün ve hizmetlerimizi müşterilerimizin kullanımına sunacağız."

Etkinliğe, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı ile MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya ile çok sayıda davetli katıldı.