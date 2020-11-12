Dijital Anadolu Projesi'nin dokuzuncu etkinliği gerçekleştirildi

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Türkiye İş Bankası iş birliğinde hayata geçirilen Dijital Anadolu Projesi, dijital dünyanın önemli isimleri ile KOBİ'leri dokuzuncu kez çevrim içi platformda bir araya getirdi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Türkiye İş Bankası iş birliğinde hayata geçirilen Dijital Anadolu Projesi, dijital dünyanın önemli isimleri ile KOBİ'leri dokuzuncu kez çevrim içi platformda bir araya getirdi.

Üretime odaklanmış sektörlerin dijital dönüşümüne katkı sağlamayı hedefleyen Dijital Anadolu Projesi'nin dokuzuncu çevrim içi etkinlik serisi, Esas Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi (CEO) Çağatay Özdoğru ve Kredi Kayıt Bürosu (KKB) Ürün Yönetimi ve Geliştirme Direktörü Serkan Siyasal katılımıyla gerçekleşti.

Esas Holding CEO'su Özdoğru, burada yaptığı konuşmada, girişimciliğin inovasyonla yapıldığı takdirde daha anlamlı olduğunu ifade ederek, dijitalleşmenin farklı bir kültür ve yaklaşım olduğunu söyledi.

Şirket içerisindeki bazı iş akışlarının yazılımlarla daha verimli hale getirmenin yetersiz olduğunu dile getiren Özdoğru, dijital dönüşüm için kafa yapısının ve iş yapış şeklinin değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Girişimcilik ve inovasyonun çok moda terimler olduğunu ifade eden Özdoğru, "Türkiye'de oyun tasarlama gibi alanlar son dönemde öne çıktı. Türkiye bu alanda fark yaratıyor. Zynga geldi, 2. Türk oyun şirketini satın aldı. Bu başarılar bir hava yaratıyor. Türkiye'de bu hava bir ekosistem ve kültüre yavaş yavaş dönüşüyor." ifadelerini kullandı.

Holding bünyesindeki şirketlerinin pandemi döneminde yeni sermayeye ihtiyaç duymadığını bildiren Özdoğru, şöyle konuştu:

"Devletimizin pandemi sürecindeki desteğini de söylememiz lazım. Devlet desteği olmadan zaten bu krizlerden geçmeniz imkansızdır. Ancak bizim devletimiz de kısa çalışma ile bir takım ertelemeler gibi olanakları bizlere sundu. Dolayısıyla hem kendi çevikliğimiz hem devletimizin bütün Türkiye'ye verdiği destekler sayesinde şu anda biz hiçbir şirketimize sermaye koymadan bugünlere kadar getirebildik. Bu böyle devam eder mi? Elbette bir limitimiz var ve umarım o günlere gelmeyiz."

KKB Ürün Yönetimi ve Geliştirme Direktörü Serkan Siyasal ise KKB'nin önde gelen dokuz bankanın ortaklığında 1995 yılında kurulduğunu belirterek, KKB'nin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ne vekaleten tüm operasyonel ve teknik faaliyetleri kendi bünyesinde yürütmenin yanı sıra 180 risk merkezi üyesi finansal kuruluşa veri toplama ve paylaşım hizmeti verdiğini söyledi.

2017 yılı itibarıyla kullanımı zorunlu hale gelen Karekodlu Çek Sistemi'ndeki çeklerin üzerinde Findeks tarafından tasarlanan bir adet karekod yer aldığını kaydeden Siyasal, "Bu karekod, keşidecinin banka, şube ve hesap bilgilerini, çek numarasını içeriyor. Karekod içerisindeki bu bilgiler, Findeks sistemindeki çek bilgi havuzundan sorgulanıyor. Sorgulama sonucunda çek yaprağı, keşideci ve keşidecinin çekli ödeme geçmişi hakkındaki bilgiler Karekodlu Çek Raporu olarak Findeks üyelerine sunuluyor." diye konuştu.

Etkinlikler KOBİ'lerin dijitalleşme yolculuğuna rehberlik ediyor

Öte yandan toplantıda verilen bilgilere göre, 2018 yılında hayata geçirilen ve 2 yılda dokuz kentte üç bin KOBİ'ye ulaşan Dijital Anadolu Projesi, pandemi dolayısıyla mayıs ayından bu yana çevrim içi platformda sürdürülüyor.

TÜRKONFED ve İş Bankası iş birliği, BANDWITT çözüm ortaklığında devam eden 2020 programı kapsamında Dijital Dönüşüm Merkezi'nin (DDM) de hizmetlerini ücretsiz sunduğu etkinliklere katılım gösteren liderler, KOBİ'lerin dijitalleşme yolculuğuna rehberlik ediyor. Dijital Anadolu Projesi, gelecek dönemde de farklı konu ve konuklarla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip