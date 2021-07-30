Dijital Anadolu Projesi'nde "dijital dönüşüm ve siber güvenlik" konuşuldu

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Türkiye İş Bankası iş birliğinde dijital liderler ile KOBİ'leri buluşturan Dijital Anadolu Projesi, "Dijital Dönüşüm ve Siber Güvenlik" ana temasıyla devam etti.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Türkiye İş Bankası iş birliğinde dijital liderler ile KOBİ'leri buluşturan Dijital Anadolu Projesi, "Dijital Dönüşüm ve Siber Güvenlik" ana temasıyla devam etti.

TÜRKONFED'in açıklamasında göre, üretime odaklanan sektörlerin dijital dönüşümüne katkı sağlama hedefiyle hayata geçirilen projenin çevrim içi etkinlik serisinin son etkinliği, "Dijital Dönüşüm ve Siber Güvenlik" ana temasıyla gerçekleştirildi.

Teknoloji yazarı Serdar Kuzuloğlu'nun moderatörlüğünde düzenlenen yılın altıncı etkinliğine, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, EY Türkiye Şirket Ortağı ve Siber Güvenlik Hizmetleri Lideri Ümit Yalçın Şen ve Softtech Bilgi Güvenliği ve Risk Yönetimi Direktörü Hasan Reyhanoğlu katıldı.

Etkinlikte konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, e-ticaretteki hacim artışının yüzde 60'ının kalıcı olacağının ifade edildiğini bildirdi.

Sağlıktan finansa, turizmden eğitime, perakendeden bankacılığa kadar her sektörde veri analizine dayalı yapay zeka teknolojilerinin kullanıldığı köklü değişiklikler beklendiğini kaydeden Kestioğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Salgın öncesi, fabrikalarında tüm personeliyle süreçlerine devam eden bir firma, Kovid-19 döneminde yeni nesil nesnelerin interneti teknolojileri sayesinde üretim hariç tüm süreçlerini uzaktan yönetebilecek konuma geldi. Bununla birlikte salgın sürecinde şirketlerin en büyük ihtiyaçlarından biri uzaktan çalışma teknolojileri oldu. Biz de bu alanda özelikle farklı ihtiyaçlar için işletmelere eğitim faaliyetlerinde bulunuyoruz. Vodafone Business olarak önümüzdeki dönemde de KOBİ'lerin dijitalleşmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

"KOBİ'lere yönelik siber güvenlik sistemleri sunulmalı"

EY Türkiye Şirket Ortağı ve Siber Güvenlik Hizmetleri Lideri Ümit Yalçın Şen ise Türkiye'nin siber saldırı alan ülkeler arasında genellikle üst sıralarda yer aldığını belirterek, kurumların genellikle mal ya da hizmet kaybına yol açan bir siber saldırıyla karşılaştıktan sonra bu alana yatırım yapmaya yöneldiklerini bildirdi.

Şen, "Bu nedenle siber güvenliğe yönelik farkındalığı artırmak için hem kamu hem de eğitim hayatı nezdinde geniş kapsamlı bir programa ihtiyaç duyduğumuzu söylemek mümkün. Salgın koşullarıyla birlikte KOBİ'lerin siber güvenliğe yatırım yapması giderek güçleşiyor. Ekosistemin daha makul ücretlerle KOBİ'lere yönelik siber güvenlik sistemleri sunması faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Softtech Bilgi Güvenliği ve Risk Yönetimi Direktörü Hasan Reyhanoğlu da bilginin sayısallaşmasıyla risklerin de değiştiğini belirterek, siber tehditlerden bahsetti.

Reyhanoğlu, "Günümüzde bireylerden KOBİ'lere ve büyük kurumlara kadar herkesi tehdit eden siber riskler var. KOBİ'lerin bu alana yatırım gerçekleştirmeleri, en azından temel farkındalık eğitimi almaları, güçlü şifreler ve ikinci faktör doğrulama kullanmaları son derece önemli." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKONFED ve Türkiye İş Bankası iş birliğinde 2018'de başlayan Dijital Anadolu Projesi, bugüne kadar 18 bin katılımcıya ulaştı.

Farklı temaların işlendiği etkinlik serisi, her ayın son perşembe günü, dijitalleşmeye odaklanan işletmeleri ve girişimcileri, dijital liderler ile buluşturmaya devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan