"Dijital Anadolu Canlı Yayınları'nın" bu yılki ilk buluşması çevrim içi düzenlendi

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Türkiye İş Bankası iş birliğinde, üretime odaklanmış sektörlerin dijital dönüşümüne katkı sağlama hedefiyle hayata geçirilen "Dijital Anadolu Projesi", dördüncü yılına "Yeni Ekonomi ve Dijitalleşme" teması ile başladı.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Türkiye İş Bankası iş birliğinde, üretime odaklanmış sektörlerin dijital dönüşümüne katkı sağlama hedefiyle hayata geçirilen "Dijital Anadolu Projesi", dördüncü yılına "Yeni Ekonomi ve Dijitalleşme" teması ile başladı.

Teknoloji Yazarı Serdar Kuzuloğlu'nun moderatörlüğünde düzenlenen "Dijital Anadolu Canlı Yayınları"nın bu yılki ilk etkinliğine, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, Türkiye İş Bankası İktisadi Araştırmalar Bölüm Müdürü ve Baş Ekonomisti İzlem Erdem katılım gösterdi. Etkinliğin ana konuşmacısı ise Index Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve 2017-2018 Dönemi Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik oldu.

Etkinliğin açılışında konuşan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, "Sanayi devrimini başlatan gelişmiş ülkelerle geleneksel yöntemler ile rekabet etmemiz zor. Aradaki makası kapatacak tek değişken ise dijitalleşme." dedi.

Türkiye'nin yeni hikayesinin ve çıkış yolunun yüksek teknolojili üretim ve katma değerli ihracattan geçtiğini söyleyen Turan, şöyle konuştu:

"2000'li yılların başında yüzde 6,73'e kadar çıkan ileri teknolojili ürün ihracatımız, 2019'da yüzde 3,62'ye gerilerken, aynı yıl ithalatımız ise yüzde 15,3 oldu. Son beş yılda, yüksek teknolojili ürünlerde 100 milyar doların üstünde açık verdik. Diğer taraftan son 40 yıldır dünya ekonomisinden aldığımız pay yüzde 1'i geçmiyor. Bu payı ve toplam faktör verimliliğimizi artırmak için yüksek teknolojili, markalı üretim ile ihracatı odağımıza almalıyız. Sanayi devrimini başlatan gelişmiş ülkelerle geleneksel yöntemler ile rekabet etmemiz zor. Aradaki makası kapatacak tek değişken ise dijitalleşme. Teknolojinin sağladığı hız ve verimliliği, sanayimizin dönüşümünde kullanmak ve yüksek teknolojili üretim seviyesine çıkmak için dijitalleşmeyi kullanırsak, yarışa gelişmiş ülkeler ile aynı kulvardan başlayabiliriz. Bu süreçte yalnızca teknolojik altyapıyı değil, nitelikli insan kaynağı yetkinliği ile verimliliği de artırmalıyız."

- "Dijitalleşme yalnızca ürün ve hizmette değil, tüm iş süreçlerinde olmalı"

Dijital Anadolu Projesi ile KOBİ'lerin tüm iş süreçlerini dijitalleştirmelerine katkı sunmayı hedeflediklerini vurgulayan Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek ise şunları söyledi:

"2018 yılında başladığımız Dijital Anadolu Toplantıları'mızın en temel misyonu, dijitalleşme dediğimiz sürecin müşterilerimizin sadece kendi kullandıkları ürün ya da hizmetlerde değil, özellikle kendi işlerinde geçerli olması gerektiğini anlatmak. Dijitalleşme yolculuğunda KOBİ'lere tavsiyemiz, tüm bu süreçlerde kullanıcı deneyimi odaklı olmaları yönünde. Teknolojik ve inovatif çözümleri müşterileriyle buluşturmaları çok mühim. Muhasebe, stok yönetimi, fatura takibi ve hatta üretim bandında dahi dijitalleşme fırsatları olup olmadığı kontrol edilmeli. İş Bankası olarak teknolojiye, dijital dönüşüm altyapısına yaptığımız yatırımlara kararlılıkla devam edeceğiz. Yeni teknolojileri yakından takip ederek en hızlı aksiyonlarla ürün ve hizmetlerimizi müşterilerimizin kullanımına sunacağız."

"Sağlık krizinin çözümü aşı, ekonomik krizin çözümü dijitalleşme"

Index Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve 2017-2018 Dönemi TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, "Oyunbozan Teknoloji: Yeni Dünya, Yeni Kurallar" temalı konuşmasında, Kovid-19 salgınının dünya çapında sağlık ve ekonomi alanlarında yarattığı etkiye değinerek, aşılamanın hızlanması ile global piyasaların 2021'e daha iyimser beklentiler içinde girdiğini aktardı.

Dünyanın artık dijital olduğunu ve bu dünyada ayakta kalmanın ilk ve en önemli kuralının dijitalleşme olduğunu hatırlatan Bilecik, "Bugün artık dijital ekonomilerin çağı ve dijital ekonomiler gücünü teknolojiden alıyor. Dolayısıyla böyle bir dünyada hiçbir ülkenin ve hiçbir kurumun dijitalleşmemek gibi bir tercihi söz konusu olamaz. Sağlık krizinin çözümü belli: Aşı. Aynı şekilde ekonomik krizin çözümü de belli. O da: kesinlikle dijitalleşme. Hızla dijitale evrilen dünyada gerek kurumlar gerek ülkeler için rekabetin kozu artık teknolojidir. Kurumlarımızın rekabette ayakta kalması ve ülkemizin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olması için sanayimizin dijitalleşmesini hep birlikte sağlamamız gerekiyor." diye konuştu.

"Teknolojik gelişmelerin katkısı güçlü bir makroekonomik yapıyla desteklenmeli"

Türkiye İş Bankası İktisadi Araştırmalar Bölüm Müdürü ve Baş Ekonomisti İzlem Erdem de yaşanılan sağlık krizinin dünya ekonomisinin mevcut trendinden önemli ölçüde sapmasına neden olduğunu anlattı. Erdem, şunları söyledi:

"2020'nin ikinci çeyreğinde ekonomilerde yüzyılın en sert daralması gözlendi. Ancak bu sarsıcı gelişme, teknolojiden ve dijitalleşmenin beraberinde getirdiği çeviklikten de destek alarak çok hızlı karar alma ve uygulama süreçlerini de beraberinde getirdi. Küresel ölçekte olduğu gibi Türkiye'de de teknolojik gelişmelerin katkısı ile ekonomik yapı geleneksel iş alanlarından yeni nesil iş alanlarına kayarken mikro ölçekte yaşanan bu değişimin mutlak suretle güçlü ve sürdürülebilir bir makroekonomik yapı ile desteklenmesi gerekiyor. Sahip oldukları esnek ve çevik yapı ile Türkiye ekonomisinin performansında çok önemli bir role sahip olan KOBİ'ler de dijitalleşmenin bu kadar ön plana çıktığı bir ortamda sürekli değişime maruz kalırken bu değişimin mutlak suretle makroekonomik istikrar ile birlikte sürdürülmesi önem arz ediyor."

Dijital liderler her ay farklı bir temayı ele alacak

Dijital Anadolu Projesi, ilk iki yılında dokuz kentte 3 bin KOBİ'ye ulaşırken, 2020 yılında pandemi dolayısıyla çevrim içi ortamda düzenlenen yayınları ise 10 bin kişi takip etti. 2021 yılında her biri farklı temaya sahip etkinlik serisiyle devam edecek olan Dijital Anadolu Projesi, her ayın son perşembe günü, dijitalleşmeye odaklanan işletmeleri ve girişimcileri, dijital liderler ile çevrim içi ortamda buluşturmaya devam edecek.

KOBİ'lere dijitalleşme sürecinde ücretsiz ve birebir koçluk hizmeti

Dijital Anadolu Projesi'nin yanı sıra, TÜRKONFED ve Türkiye İş Bankası iş birliği, BANDWITT çözüm ortaklığında Türkiye'nin 24 farklı şehrinden 120'den fazla firmaya dijitalleşme hizmeti, Dijital Dönüşüm Merkezi'nin (DDM) tarafından ücretsiz olarak sağlanıyor. DDM'nin web sitesi "www.ddm.org.tr" üzerinden sisteme kaydolan ve dijitalleşme karnelerinin hesaplanabilmesi için gerekli koşulları sağlayan KOBİ'lere, ücretsiz olarak dijitalleşme karnesi ve yol haritası ile koçluk seansı sunuluyor. Diğer taraftan DDM, dijital dönüşümünü başlatmak isteyen orta ve büyük ölçekli işletmelere, üç aylık dijital dönüşüm danışmanlık hizmet bedelinin bir kısmının Türkiye İş Bankası tarafından desteklendiği, OBİ Projesi ile destek oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol