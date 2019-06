"Dijital Anadolu" buluşması

Anadolu'daki firmaların dijital dönüşümüne katkıda bulunabilmek amacıyla Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ile İş Bankası tarafından başlatılan Dijital Anadolu Projesi'nin 2019 yılı ilk toplantısı, Denizli'de yapıldı.

Merkezefendi ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, hayatın her alanında hız ve verimlilik esaslı büyük bir devrim yaşandığını ve dijital bir dünyanın kurulduğunu söyledi.

Değişimi zamanında yakalayan ülkelerin küresel rekabette arayı açtıklarını ifade eden Turan, "Geçtiğimiz yıl, KOBİ'lerimizi dijital dönüşüme hazırlamak ve farkındalık yaratmak için başlattığımız proje ile 5 kentte bin 500 firmaya ulaştık. Artık üretim ve sanayi, dijitalleşme çerçevesinde şekilleniyor. Bu nedenle, teknolojiyi tüketen değil hayal eden, araştıran, geliştiren, üreten ve ihraç eden bir ülke olmalıyız." dedi.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek ise dijitalleşmeye ilgisiz kalmanın artık hiçbir sektör için mümkün olmadığını, aksine bir an önce dijitalleşme alanında gerekli adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Şimşek, dijitalleşmenin bir "yol arkadaşı" olarak görülmesi gerektiğini kaydederek, "KOBİ'lerimizin kendilerine bazı hedefler koymasını rekabette güç kazanmaları adına kritik buluyorum. Her alanda birçok teknolojik ürün ve servisle karşı karşıyayız. Burada önemli olan şirketinizin ihtiyaçlarına hangi teknolojinin uygun olduğunu tam anlamıyla seçebilmek. Bu noktada da KOBİ'lerimizin Ar-Ge için bütçe ayırmalarının yanında doğru teknolojik yatırımları yapmaları, uzun vadeli katma değer yaratması açısından önemli." diye konuştu.

Etkinliğe Vali Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da katıldı.

