Digor Kaymakamlığı dezenfekte çalışmaları yapıyor
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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Wuhan, Digor, Yaşam

Digor Kaymakamlığı dezenfekte çalışmaları yapıyor

Digor Kaymakamlığı'nca dezenfekte çalışmaları yapılıyor.

19.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:35
Digor Kaymakamlığı dezenfekte çalışmaları yapıyor

Digor Kaymakamlığı'nca dezenfekte çalışmaları yapılıyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Corona virüsü (Kovid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Digor Kaymakamlığı'nca temizlik çalışmaları ve önlemler alınmaya devam ediliyor.

Kaymakam Hakan Enver Zengince'nin talimatlarıyla yürütülen dezenfekte çalışmalarında kamu daireleri ile topluma açık yerler özel giysili elamenler tarafından tek tek dezenfekte edilerek temizleniyor.

Digor'da dezenfekte çalışmalarının aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA

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Manşet

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