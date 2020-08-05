Digor Dağpınar Beldesi karantinaya alındı
Kars'ın Digor ilçesine bağlı Dağpınar Beldesi korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
05.08.2020 11:06 | Son Güncelleme: 05.08.2020 11:48
Kars'ın Digor ilçesine bağlı Dağpınar Beldesi korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Karantinaya alınan Digor ilçesi Dağpınar Beldesi'ne giriş çıkışlara jandarma ekiplerince izin verilmiyor.
Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Digor İlçesi'ne bağlı Dağpınar Beldesi karantinaya alınmış olup, beldeye giriş-çıkışlar durdurulmuştur" denildi. - KARS
Kaynak: İHA