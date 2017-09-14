Digor'da, Trafik Kazası: 1 Yaralı

Digor'da, yoldan çıkan kamyonet trafik işareti levhasına çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, kaza, Kars-Iğdır Karayolu'nun 36'ncı kilometresinde meydana geldi. Kars'tan Iğdır'a seyir halindeki N.K. yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak trafik işareti levhasına çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü N.K. çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı N.K. olay yerine gelen ambulans ile Digor Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan N.K.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Bir kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS