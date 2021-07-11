Digor'da kaybolan kız bulundu
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Digor'da kaybolan kız bulundu

Digor'da kaybolan kız bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Digor ilçesinde önceki gün kaybolan engelli kız çocuğu buğday ambarında bulundu.

Digor ilçesinde önceki gün kaybolan engelli kız çocuğu buğday ambarında bulundu.

Kars'ın Digor ilçesine bağlı Hisarönü köyünde dün akşamdan beri haber alınmayan A.Ö. Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine intikal eden ekipler, Hisarönü köyünde arama başlattı.

Arama çalışmalarını köyde yoğunlaştıran AFAD ekipleri, yaptıkları çalışmada A.Ö.'yü buğday ambarında buldu. Genel sağlık durumu iyi olan Ö.A. ailesine teslim edildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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