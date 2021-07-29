Digor'da Hemodiyaliz Ünitesi hizmete açıldı

Digor Devlet Hastanesi'nde düzenlenen açılış törenine Vali ve Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, AK Parti Kars Milletvekilleri 65. Hükümet Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr.

Digor Devlet Hastanesi'nde düzenlenen açılış törenine Vali ve Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, AK Parti Kars Milletvekilleri 65. Hükümet Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Digor Kaymakamı Enver Hakan Zengince, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Zakir Lazoğlu, Digor Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Sevcan Hatioğlu, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın ve davetliler katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesi ve İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Zakir Lazoğlu tarafından Hemodiyaliz Ünitesi hakkında bilgi verilmesi ve Hemodiyaliz Ünitesinde incelemelerde bulunulmasının ardından Vali ve Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, AK Parti Kars Milletvekilleri 65. Hükümet Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç değerlendirmelerde bulundular.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, yaptığı değerlendirmede sağlığın her şeyin başı olduğunu ve Digor Devlet Hastanesi'nde Hemodiyaliz Ünitesi'nin hizmete sunulması nedeniyle duyduğunu memnuniyeti ifade ederek, "Memnunuz çünkü; vatandaşımızın özellikle böbrek rahatsızlığı çeken vatandaşlarımız için çok önemli olan Hemodiyaliz Ünitesinin burada kurmak, onların hayatına, onların sağlığına çok önemli bir kolaylık getirecek, o yüzden mutluyuz. Hemodiyaliz Ünitesinin kurulmasında katkıları için Sağlık Bakanlığımıza, Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Biz ilimiz genelinde diyaliz cihazıyla 162 tane hastamıza hizmet veriyoruz. Burada da inşallah 4 cihazla burada bulunan 13 hastamıza hizmet vereceğiz. Bundan önce Digor, merkezden ve 50 60 kilometre uzaklıktan hastalarımız Kars merkeze gelmek zorunda kalıyorlardı. Bu çok büyük bir kolaylık olacak hastalarımız için. İnşallah onları bu hizmetle rahatlamış olacağız. Sağlık hizmetleri Türkiye'de hepimizin bildiği gibi diğer ülkelerle kıyaslanmayacak ölçüde kaliteli bir şekilde veriliyor. Bu Hemodiyaliz Ünitesi de hizmetin önemli parçalarından birisi. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum. " şeklinde konuştu.

Kaynak: Habermetre