Digor'da bir köy karantinaya alındı

Digor'da bir köy karantinaya alındı.

Digor'da bir köy karantinaya alındı. Karantinaya alınan köye girişler durduruldu.

Kars'ın Digor ilçesine bağlı Arpalı köyü, Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alınırken, köy girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Jandarma köye giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Covid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Digor ilçesi Arpalı köyü karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur" denildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı