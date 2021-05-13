Digor'da bir köy karantinaya alındı
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Digor'da bir köy karantinaya alındı

Digor'da bir köy karantinaya alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Digor'da bir köy karantinaya alındı.

Digor'da bir köy karantinaya alındı. Karantinaya alınan köye girişler durduruldu.

Kars'ın Digor ilçesine bağlı Arpalı köyü, Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alınırken, köy girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Jandarma köye giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Covid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Digor ilçesi Arpalı köyü karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur" denildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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