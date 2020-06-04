Digor'da 1 kişide şarbon görüldü Digor ilçesinde bir kişi şarbon şüphesiyle tedavi altına alındı.

Digor ilçesinde bir kişi şarbon şüphesiyle tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre; Kars'ın Digor ilçesine bağlı Mahirbey köyünden Ö.K. rahatsızlanması sonucu hastaneye müracaat etti. Hastanede yapılan tedavi sonucu Ö.K.'de şarbon hastalığı olduğu tespit edildi. Ö.K. Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde alındı.

Öte yandan, Mahirbey köyünde Ö.K.'nin tedavi altına alınmasıyla birlikte Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce köyde çalışma başlatıldı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Mahirbey'de hayvanlara şarbon aşısı yapılacak. - KARS

Kaynak: İHA