Dignitas, Valorant kadrosu ile yollarını ayırdığını açıkladı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dignitas, Valorant kadrosu ile yollarını ayırdığını açıkladı!

Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar
Dignitas, Valorant kadrosu ile yollarını ayırdığını açıkladı!

Amerikan merkezli takım Dignitas üst üste gelen başarısızların ardından Valorant takımıyla yollarını ayırdığını açıkladı. Dignitas şu an için Valorant yolculuğuna kadın takımıyla devam edecek. İşte konu hakkındaki detaylar!

Amerikan merkezli espor organizasyonu Dignitas, Valorant kadrosu ile yollarını ayırdığını açıkladı. Ağustos 2020'de kurulan Valorant takımı Kuzey Amerika 4.lüğüne kadar yükselmeyi başarmıştı. Ancak, VCT aşamalarında istediği başarıları elde edemeyen ve kötü performanslar sergileyen ekip son olarak katıldığı First Strike ve VCT aşamalarından da başarsızlıkla ayrılınca takımla olan ilişkileri kesildi. Bu başarısız dönemin ardından yeni bir ekiple turnuvaları domine etmek isteyen Dignitas, beklediği başarıyı bir türlü elde edemedi.

Dignitas son yaptığı açıklamada, Valorant turnuvalarına şu an için sadece kadın takımıyla devam edeceğini duyurdu. Eski Dignitas ekibi ise VCT Aşama 2'de turnuva sponsorluğunda mücadele edebilecek.

Dignitas, Valorant kadrosu ile yollarını ayırdığını açıkladı!

İşte eski Dignitas Valorant kadrosu:

· Noah "rara" Giesbrecht

·Ryan "ryann" Welsh

·Rory "dephh" Jackson

·Bryan "MAKKA" Drouillard

·Harrison "psalm" Chang

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Haberler.com
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ İhsan Yavuz Özlem Zengin Mustafa Şentop Binali Yıldırım
Magazin Esra Erol Cansu Dere Aleyna Tilki Armağan Çağlayan
Spor Cenk Tosun İsmail Kartal Nihat Özdemir Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dignitas, Valorant kadrosu ile yollarını ayırdığını açıkladı! - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 16:39:15. #1.16#
title