Dignitas, Valorant kadrosu ile yollarını ayırdığını açıkladı!

Amerikan merkezli takım Dignitas üst üste gelen başarısızların ardından Valorant takımıyla yollarını ayırdığını açıkladı. Dignitas şu an için Valorant yolculuğuna kadın takımıyla devam edecek. İşte konu hakkındaki detaylar!

Amerikan merkezli espor organizasyonu Dignitas, Valorant kadrosu ile yollarını ayırdığını açıkladı. Ağustos 2020'de kurulan Valorant takımı Kuzey Amerika 4.lüğüne kadar yükselmeyi başarmıştı. Ancak, VCT aşamalarında istediği başarıları elde edemeyen ve kötü performanslar sergileyen ekip son olarak katıldığı First Strike ve VCT aşamalarından da başarsızlıkla ayrılınca takımla olan ilişkileri kesildi. Bu başarısız dönemin ardından yeni bir ekiple turnuvaları domine etmek isteyen Dignitas, beklediği başarıyı bir türlü elde edemedi.

Dignitas son yaptığı açıklamada, Valorant turnuvalarına şu an için sadece kadın takımıyla devam edeceğini duyurdu. Eski Dignitas ekibi ise VCT Aşama 2'de turnuva sponsorluğunda mücadele edebilecek.

İşte eski Dignitas Valorant kadrosu:

· Noah "rara" Giesbrecht

·Ryan "ryann" Welsh

·Rory "dephh" Jackson

·Bryan "MAKKA" Drouillard

·Harrison "psalm" Chang