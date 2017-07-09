Digital Toplantı Bilgilendirme Sistemleri

iDisplay İş Geliştirme ve Proje Satış Yöneticisi Murat Yılmaz digital signagelerin toplantı ve organizasyonlara sunduğu çözümleri Wise TV'ye açıkladı.



Genel ismi, Toplantı Bilgilendirme Sistemleri olan, etkinlik, organizasyon ve toplantı odalarında kullanılan digital ekran çözümlerinin, özellikleri ve kullanım alanlarındaki farklılıklar nedeniyle event boart, meeting manager, room manager gibi isimler aldığını dile getiren Yılmaz, tüm bu digital ekranların benzer bilgilendirme işlevleri için kullanıldığını, özellikle çok sayıda etkinlik ve toplantı düzenlenen alanlarda katılımcıların zaman ayarlamalarına ve mekan yönlendirilmelerine katkı sağladığını sözlerine ekledi. Toplantı bilgilendirme sistemleriyle ilgili kapsamlı bilgi paylaşan Yılmaz, sistemlerin kurum talepleri doğrultusunda özelleştirilebildiğini de vurguladı.