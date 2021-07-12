Digital Studio Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Büyüksofuoğlu'na anlamlı ödül
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Digital Studio Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Büyüksofuoğlu'na anlamlı ödül

Digital Studio Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Büyüksofuoğlu'na anlamlı ödül
Bültenler - Haberler | Güncel

11. Evos Angels gecesi, 9. Dijital Dünyanın Enleri ödül töreninde Digital Studio yönetim kurulu başkanı Mesut Büyüksofuoğlu, "Yılın en iyi dijital fashion projesi" ödülüne layık görüldü.

Bugüne kadar birçok sahne sanatları sektöründe üstün başarılara imza atan Büyüksofuoğlu, ödülünü alırken başarının büyük bir azimle çalışarak bütünleştiğini dile getirdi.

Mesut Büyüksofuoğlu; "Özellikle pandemi dönemi, yasaklardan dolayı etkinlikler, düğünler, kongreler iptal oldu. Bu süreçte birçok firma ve kişiler halka ulaşabilmek için dijital çözümlere başvurdu. Bizlerde bu süreci çok iyi değerlendirdik. Elimizdeki tüm ekipmanları dijital altyapıyla birleştirip, çoğu parti kongreleri, konserler, defileler, şirket toplantıları için büyük bir stüdyo kurup, çok farklı ve güzel işlere imza atmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu yüzden, bu ödül bizim için çok anlamlı diyebiliriz." diye sözlerine devam etti.

Kaynak: Bültenler

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