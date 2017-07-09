Digital Signage Teknolojisi Okullara Girdi

İlköğretim düzeyinden üniversitelere dijital ekran kullanımı yaygınlaşıyor.



Bilgilendirme, acil durum uyarıları verme, okul içi etkinliklerini tanıtma ve daha pek çok konuda tercih edilen dijital ekranlar digital signage teknolojisinin bir ürünü.



Geçtiğimiz 5 yılda hızla gelişen digital signage kavramı "dijital tabela" olarak anlaşılıyor. Bir başka deyişle gelişmiş profesyonel ekranlar üzerinde çeşitli zengin içeriklerin oynatılması. AVM'ler, bankalar ya da havalimanında sıkça görmeye alıştığımız bu ekranlar gün geçtikçe hayatımızda daha fazla yer kaplıyor.



Dijital çağa doğan yeni nesil ise dijital ekranlara hızla adapte olmuş görünüyor. Kolay yönetilen, hızlı güncellenen ve zengin bir içerik sunan dijital ekranlar okul koridorlarının ve ortak alanların yeni yüzleri haline geldi.



Dijital ekranların dokunmatik özelliğinin öğrenciler için dijital deneyimlemeyi artırdığını ifade eden Yılmaz şunları söyledi:



"Devlet okullarında ve özel okullarda bugün dijital ekranların kullanılmaya başlandığını görüyoruz. Dijital deneyimlemeyi artırabilmek ve görsel algıyı oluşturabilmek için eğitimde dijital ekranların kullanılması faydalı bir yöntem. Okulların koridorlarında ve ortak alanlarda bilgilendirme, acil durum uyarıları verme veya okul içi etkinliklerini tanıtma amaçlı bu ekranları kullanabilirsiniz. En büyük avantajı da yazılan hiçbir şeyin kaybolmaması ve unutulmamasıdır. Her not edilen kısım arşivlenebildiğinden öğrencilerin ödevlerinde ya da ders çalışırken tahtadaki mevcut veriler üzerinden çalışmasına olanak sağlıyor. iDisplay olarak ihtiyaca uygun çeşitli uygulamalarla bu teknolojinin eğitime daha fazla katkı sağlamasını amaçlıyoruz. Tek merkezden kolayca yönetilebilen bu ekranların 2018'de daha da yaygınlaşacağını söyleyebilirim"