Digital Signage Ekranlarında Müşteri Memnuniyeti Ne Seviyede?

iDisplay İş Geliştirme ve Proje Satış Yöneticisi Murat Yılmaz digital ekran kullanımında müşteri memnuniyet seviyelerini belirleyen etmenleri Wise TV'ye açıkladı.



Dijital ekran kullanım memnuniyetinin 2 ayrı belirleyeni olduğunu vurgulayan Yılmaz bunların donanım ve yazılım devamlılığı olduğunu sözlerine ekledi. Kurumların dijital ekran çözümlerine yatırım yaptıktan sonra donanım ve yazılım ile ilgili problemlerle karşılaşmak istemediklerini bu yüzden bu iki etmeni profesyonelce yürütebilecek ürün ve firmalarla çalışmaya yöneldiklerini söyleyen Yılmaz, yazılım ve donanımın birleşip iyi bir ekosistem oluşturması haline müşteri memnuniyetinin ve geri dönüşlerinin de üst seviyede olduğunu belirtti.