Digital Signage Ekranları Uzun Bekleme Sürelerine Nasıl Fayda Sağlıyor?

iDisplay Genel Müdür Yardımcısı Serap Şahin Tunç dijital signage ekranlarının uzun bekleme sürelerine nasıl fayda sağladığını Wise TV'ye açıkladı.



Perakende sektöründe digital signage uygulamalarına sıklıkla yer verdiklerini belirten Serap Şahin Tunç, mağaza içlerine konumlandırdıkları ekranlar aracılığıyla kasalarda ödeme sırası bekleyen müşterilere güncel, kültürel, sanatsal haberler sunulabildiğini veya mağazanın yeni kreasyonlarının tanıtılabildiğini, böylece müşterilerde bekleme süresince oluşabilecek olumsuz duyguların pozitife çevrilebildiğini dile getirdi.