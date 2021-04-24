Digital para yerine tarım ve ticarete yatırım çağrısı
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Digital para yerine tarım ve ticarete yatırım çağrısı

Digital para yerine tarım ve ticarete yatırım çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin genç kanaat önderlerinden araştırmacı yazar Ramazan İzol, son günlerde gündem olan kripto para konusunda bölge halkını uyararak, digital para yerine tarım ve ticarete yatırım yapmaları konusunda çağrıda bulundu.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin genç kanaat önderlerinden araştırmacı yazar Ramazan İzol, son günlerde gündem olan kripto para konusunda bölge halkını uyararak, digital para yerine tarım ve ticarete yatırım yapmaları konusunda çağrıda bulundu.

Tarım ve ticaret ile bölgenin kalkınacağını belirten İzol, yatırımların da sanala değil reel yatırımlar olan tarım ve ticarete yapılmasını önerdi. İzol, "Değerli bölge halkı bakınız bu işte büyük para var algısı oluşturulunca, internet 'kripto sahtekarlarının' oyun alanına dönüştü. Kripto paralarda son dönemde yaşanan yükselişi fırsat bilen dolandırıcılar, sosyal medya üzerinden yaydıkları videolar ile 'ava' çıktı. Paranızı yatırın 10'a katlayın gibi reklamlara inanmayın. Ponzilere para kaptırmayın. Bir dolandırıcı yeni bir kripto parayı sunarak, örneğin 100 TL ile bir coin alabileceğinizi, çok yakında bu paranın 20 bin liralara değerleneceğini belirtiyor. Arkadaşlarınızı sisteme getirirseniz onlardan da pay veriliyor. Böylece bir ağ oluşturuluyor. Coin'in 58 bin dolarlara ulaşmasının oluşturduğu 'Bu işten iyi para kazanılıyor' algısının etkisi ile ponzi-saadet zinciri sistemi şeklinde yürütülen dolandırıcılığın kaydı, paralar kripto borsasında yer almadığı için tutulamıyor" dedi.

"Bu sistem patlayacak"

Ramazan İzol bu sistemin patlayacağını belirterek, vatandaşların duyarlı olması gerektiğini kaydetti. İzol, "Kripto sisteminde 1 trilyon dolar birikti. Bu sistem patlayabilir ve bu tüm ekonomiyi etkiler. 3 binin üzerindeki kripto paradan sadece birkaçı gerçek paradır. Ayrıca bir şey yüzde 400 değerlendiyse o artık alınmaz, ya satılır ya da tutulur. Bu bir titan benzeri saadet zinciridir. Az riskle yüksek kar teklifi sunulduğunda yanlış bir şeyler olabileceği düşünmelisiniz. Bugün birileri 2 milyar dolarla kaçar, yarın başkaları daha fazla dolandırır. Bu tür sahtekarlara kanmayın bu tür sistemlerden derhal uzaklasın. Bölge halkımızın elindeki yatırımları hayvancılık, tarım ve ticarete yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Böylelikle hem bölge ekonomisine katkı sağlanacak hem de şüpheli ve riskli kazançtan uzak durulacaktır" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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