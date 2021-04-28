Digital dünyanın kraliçesi Tuğba Yurt
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Digital dünyanın kraliçesi Tuğba Yurt

Digital dünyanın kraliçesi Tuğba Yurt
Snob Magazin - Haberler | Magazin

"Benim O" adlı şarkısıyla müzik listelerini altüst eden son dönemin en çok konuşulan ismi Tuğba Yurt, zirveden inmiyor.

"Nisan ayı başında yayınlanan şarkısı kısa sürede, YouTube'da 20 milyon izlenmeye ulaştı. Ulusal radyolarda en çok çalan şarkı olan "Benim O", Apple Music listesinde günlerce en çok indirilen ve dinlenen şarkı olarak birincilik koltuğunu üç hafta boyunca kimseye kaptırmadı. Şarkının başarısından dolayı çok mutlu olduğunu belirten son dönemin yıldızı Tuğba Yurt, "Özellikle de 'TikTok' platformundaki paylaşımları ilgiyle izliyorum. Listelerde zirvede olmak harika bir duygu" dedi

Kaynak: Snob Magazin

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