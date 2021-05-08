Digital Athletics PCS4 Finallerine davet aldı!
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Digital Athletics PCS4 Finallerine davet aldı!

Digital Athletics PCS4 Finallerine davet aldı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

DA'nın yakında PUBG takımını açıklaması bekleniyor.

Ülkemizi uluslararası arenada başarılı bir şekilde temsil eden espor organizasyonu Digital Athletics PCS4 Finallerine davet aldı.

Organizasyonun geçtiğimiz haftalarda eski kadrosuyla yollarını ayırması espor ekosisteminde büyük bir tepki uyandırmıştı. İki taraftan da farklı açıklamaların gelmesi ortada bir belirsizlik doğurmuştu. Bunun yanı sıra organizasyonun hangi takımla anlaşacağı ise merak konusu olmuştu.

ESL PUBG Masters için NIXTYS, UBAH, SILERZZ ve PIXELIK ile anlaşan organizasyon beklediği verimi alamadı. Digital Athletics'in PCS4 hakkında yaptığı açıklama ise  "PCS 4 Finaline Davetliyiz. Takımımız PUBG tarafından düzenlenen PCS 4 turnuvasında direkt olarak final aşamasına davet edildi. Gerekli bilgileri turnuva tarihi yaklaştıkça sizlere aktaracağız. Takipte kalın! " olmuştu. Bu açıklamayla birlikte organizasyonun iyi bir ekiple anlaşması bekleniyor.

Kaynak: Playerbros

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