Digital Athletics Jembty ile anlaştı!

DA eski Heroic oyuncusu Jembty ile anlaştı!

Uluslararası PUBG turnuvalarında aldığı başarılarla bilinen espor organizasyonu Digital Athletics Jembty ile anlaştı. Organizasyon, sosyal medya hesapları üzerinden Jere "Jembty" Kauppinen ile anlaştığını taraftarlarına ve takipçilerine duyurdu.

Organizasyon eski Heroic oyuncusu Jere "Jembty" Kauppinen'i bünyesine katarken FaZe Clan'dan geçtiğimiz aylarda kiralık olarak bünyesine kattığı Ivan "ubah" Kapustin ile yolların ayrıldığını duyurdu. Böylelikle bir fragger oyuncu giderken bir fragger oyuncu Digital Athletics'e katılmış oldu. Organizasyon, 2 gün önce Berat "shecreated" Yağcı'yı da bünyesine kattığını duyurmuştu.

Transfer paylaşımına gelen yorumlara göz attığımızda ise yorumların bir kısmı olumluyken bir kısmının olumsuz olduğunu görüyoruz. DA'nın yapmış olduğu bu transferlerin sonuçlarını ise

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyoruz!

Bu haber ilginizi çekebilir:

Kaynak: Playerbros