Dıgıta Teknoloji Kimdir? Hizmetleri Nelerdir?
DIGITA Teknoloji Genel Koordinatörü Can Pulat Öğün, DIGITA Teknoloji hakkında bilgi vererek hizmetlerinden bahsetti.
DIGITA Teknoloji
Genel Koordinatörü Can Pulat Öğün, DIGITA Teknoloji hakkında bilgi vererek
hizmetlerinden bahsetti. DIGITA Teknoloji'nin, firmaların ihtiyaçlarına göre çözüm
üreten bir teknoloji firması olduğunu belirten Öğün, dijital dönüşüm
süreçlerinde şirketleri; ölçülebilir, şeffaf, raporlanabilir, sürdürülebilir ve
ölçeklenebilir hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.
Öğün, şirket
içindeki ekibe yönelik eğitim ve uzman desteği, süreçlerin oluşturulmasında
tasarım ve süreçlerin belirlenmesinde danışmanlık gibi alanlarda faaliyet gösterdiklerini
ifade etti. Aynı zamanda bu işleri kolaylaştıracak yazılımlar geliştirdiklerini
ve bunları kullanıma hazır çözümler, kurumlara özel çözümler, dış kaynak ekip
desteği veya hizmet olarak sağlayabildiklerini aktardı.
Kaynak: Wise.tv