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Dıgıta Teknoloji Kimdir? Hizmetleri Nelerdir?

DIGITA Teknoloji Genel Koordinatörü Can Pulat Öğün, DIGITA Teknoloji hakkında bilgi vererek hizmetlerinden bahsetti.

26.07.2020 02:00 | Son Güncelleme: 26.07.2020 04:02

DIGITA Teknoloji

Genel Koordinatörü Can Pulat Öğün, DIGITA Teknoloji hakkında bilgi vererek

hizmetlerinden bahsetti. DIGITA Teknoloji'nin, firmaların ihtiyaçlarına göre çözüm

üreten bir teknoloji firması olduğunu belirten Öğün, dijital dönüşüm

süreçlerinde şirketleri; ölçülebilir, şeffaf, raporlanabilir, sürdürülebilir ve

ölçeklenebilir hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Öğün, şirket

içindeki ekibe yönelik eğitim ve uzman desteği, süreçlerin oluşturulmasında

tasarım ve süreçlerin belirlenmesinde danışmanlık gibi alanlarda faaliyet gösterdiklerini

ifade etti. Aynı zamanda bu işleri kolaylaştıracak yazılımlar geliştirdiklerini

ve bunları kullanıma hazır çözümler, kurumlara özel çözümler, dış kaynak ekip

desteği veya hizmet olarak sağlayabildiklerini aktardı.

Dıgıta Teknoloji Kimdir? Hizmetleri Nelerdir?

Kaynak: Wise.tv

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