Diğer virüslere kıyasla koronavirüsün öldürme ve yayılma hızı ne kadar?

01.02.2020 18:37 | Son Güncelleme: 01.02.2020 18:37

Çin'in Vuhan kentinde çıkan ve daha sonra birçok dünya ülkesinde görülen koronavirüsün yayılma hızının gripten iki kat daha fazla olduğu, 2003 yılında ortaya çıkan SARS virüsüyle kıyaslandığında ise 6-7 kat hızlı yayıldığı kaydedildi.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ-WHO) yaklaşık 1,5 ay içerisinde şimdiye kadar dokuz bin 800'ü aşkın kişide görülen koronavirüsle ilgili bazı verileri paylaştı. Buna göre hastalık SARS ile büyük benzerlikler gösterse de yayılma hızı çok daha yüksek. Euronews.com'da Görüntüle