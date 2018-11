Diğer Kanserler Azalırken, Bu Kanser Türü Yaygınlaşıyor

Hormon üreten hücrelerle sinir hücrelerinin oluşturduğu nöroendokrin sistemdeki hücrelerde gelişen tümörlere Nöroendokrin Tümör (NET) adı veriliyor. Köken aldıkları organ veya dokulara göre sınıflandırılan NET grubu kanserlerin toplumdaki yaygınlıkları diğer kanserlere göre oldukça yüksek. "Nadir ama yaygın" ifadesiyle anılan bu hastalıkla ilgili toplumda ve özellikle sağlık çalışanları arasından farkındalık oluşturabilmek amacıyla her yıl 10 Kasım'da pek çok farklı ülkede çeşitli aktiviteler yapılıyor.Bu kapsamda gerçekleştirilen basın toplantısında aktarılan bilgiye göre her yıl 100 bin kişiden 5-7'si NET tanısı alıyor. Uzmanlar Türkiye'de de yılda 5600 yeni NET olgusu görüldüğünü tahmin ediyor. Bu kanser türünün genellikle yavaş seyirli olduğu ve hastaların tedavilerle uzun süre hayatlarına devam edebildiği düşünülürse ülkede on binlerce kişi NET ile yaşıyor. Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şuayib Yalçın, Tüm NET'le yaşayanların sayısı bugün toplumda en yaygın dördüncü kanser türü olankolon kanseri olgularından daha fazla" diyor. Çünkü güncel tedaviler ve ilaçlar sayesinde NET hastaları arasında sağkalım çok uzun olduğu için NET'le yaşayanların sayısı her geçen gün daha da artıyor.

Prof. Dr. Yalçın, nöroendokrin tümörlerin sıklıkla sinsi seyreden, bazen ateş basması, yüzde kızarıklık, ishal, kan şekeri düşüklüğü ya da yüksekliği, hipertansiyon, karın ağrısı gibi belirtilerle ortaya çıkan bir hastalık olduğunu söylüyor.

Tedavi süreciyle ilgili güncel verileri paylaşan Prof. Dr. Yalçın erken tanı alantümörlere müdahale edilip hastalığın kolayca kontrol altına alınabildiğini belirtiyor: "Cerrahi tedaviyle çok iyi cevaplar alıyoruz. Cerrahi müdahale şansı olmayan durumlarda da semptom kontrolünü sağlayabiliyoruz. Günümüzde hem semptom hem de yan etki bakımından uzun yıllar kullanılabilecek ilaçlar söz konusu. Yeni hedefe yönelik ajanların da tedaviye büyük katkıları oldu."

Önceden NET'ler sadece belirti verdiğinde teşhis edilebilirken son yıllarda tıbbi görüntüleme yöntemlerindeki gelişme ve standart kanser taramaları sayesinde hastalığın çok daha erken tespit edilebildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Yalçın'a göre bu hastalık sebebiyle karşılaşılan ölümler de hızla azalıyor:"Bugün endoskopi, kolonoskopi sırasında midede poliplerin, 12 parmak bağırsağında küçük kitlelerin, rektumda, bağırsakta küçük poliplerin oluşumunu tespit edebiliyoruz. Önceden hastalar NET kaynaklı mide kanamasıyla hastaneye başvururdu, kanamalar ölüme yol açabilirdi. Son 20-40 yıldan bu yana yeni ilaçlar sayesinde bu semptomların ve ani krizlerin önüne geçebiliyoruz. Artık hastalarımızı bu nedenle kaybetmiyoruz."